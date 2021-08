Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ngoại giao vắc-xin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư gửi ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Việt Nam tiếp nhận vắc-xin phòng Covid-19 thông qua cơ chế COVAX

Trong thư, Thủ tướng vui mừng nhận thấy các sáng kiến hợp tác được thống nhất tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và ngài Tổng Giám đốc WHO vào ngày 24-6 vừa qua đã và đang được tích cực triển khai, trân trọng cảm ơn WHO về điều này. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của WHO và nhiều đối tác quốc tế, Việt Nam đã nhận được nhiều triệu liều vắc-xin thông qua Chương trình COVAX.

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch trên diện rộng do biến chủng Delta gây nên, vì vậy, Thủ tướng đề nghị WHO ưu tiên cung cấp vắc-xin cho Việt Nam trong đợt phân bổ vắc-xin sắp tới của COVAX nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất có thể; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ vật tư y tế, chuyển giao công nghệ vắc-xin mRNA giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đặc biệt, Việt Nam mong sớm được đón đoàn chuyên gia của WHO sang trao đổi, hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ vai trò của WHO trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng chống đại dịch Covid-19 và tiếp cận công bằng chẩn đoán, điều trị và vaccine ngừa Covid-19.



Trước tình trạng khan hiếm vắc-xin toàn cầu ngày càng gay gắt, trong tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hai cuộc điện đàm quan trọng với Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca và Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer.

Lãnh đạo các tập đoàn đều cho biết, sự xuất hiện của chủng virus Delta đã và đang làm tăng mạnh số ca lây nhiễm trên toàn cầu, gây rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu rất lớn của thế giới về vắc-xin Covid-19 hiện nay, thậm chí một số nước phát triển đang muốn triển khai tiêm vaccine mũi thứ 3. Tuy nhiên, lãnh đạo AstraZeneca và Pfizer đều khẳng định cam kết sẽ nỗ lực đẩy mạnh cung ứng vắc-xin và tiến độ giao vắc-xin cho Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất có thể.