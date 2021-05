Được khởi xướng vào năm 1995, Hội nghị quốc tế về Tương lai châu Á (The International Conference on The Future of Asia) là một trong những diễn đàn thường niên có uy tín nhất ở châu Á do Tập đoàn Nikkei (Nhật Bản) chủ trì tổ chức.

Hội nghị luôn thu hút sự quan tâm và tham dự của Lãnh đạo cấp cao, chính khách, học giả, doanh nghiệp các nước châu Á cũng như đại diện các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Các đại biểu thảo luận cởi mở về các vấn đề khu vực; vai trò và tiềm năng của châu Á trong bức tranh toàn cảnh thế giới và các giải pháp nâng cao vị thế của khu vực.

Năm 2020, Ban Tổ chức lần đầu tiên hoãn tổ chức Hội nghị do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Hội nghị lần thứ 26 được tổ chức trong 2 ngày (20, 21-5-2021) theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề "Định hình kỷ nguyên hậu Covid: Vai trò của châu Á đối với sự phục hồi toàn cầu", Hội nghị năm nay tập trung thảo luận các nội dung như: Hợp tác ứng phó với đại dịch Covid-19; tái kết nối các nền kinh tế khu vực; phát triển bền vững, đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên hậu Covid-19; và vai trò của châu Á trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch.

Hội nghị sẽ có các bài phát biểu của Lãnh đạo Cấp cao các nước và các phiên thảo luận chuyên đề về: Tái kết nối khu vực thông qua các hoạt động trao đổi văn hoá; châu Á và chính quyền mới tại Mỹ; phát triển bền vững và những thay đổi ở châu Á; và những lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên Covid-19.