Thủ tướng Việt Nam và Áo khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

1. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Áo Sebastian Kurz, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Sebastian Kurz; hội kiến Tổng thống Liên bang Alexander Van der Bellen và Chủ tịch Quốc hội Wolfgang Sobotka. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính quyền bang Hạ Áo; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Áo và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Áo.

2. Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương; thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích.

3. Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo luôn được quan tâm thúc đẩy trong gần 5 thập kỷ và ngày càng phát triển tốt đẹp; hoan nghênh việc duy trì trao đổi đoàn các cấp thường xuyên giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Áo thành công đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên EU nửa cuối năm 2018. Lãnh đạo hai bên đã thảo luận về Hội nghị cấp cao ASEM sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 18-19/10 tại Brussels và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh mạng.

4. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; ủng hộ việc ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (IPA) trong thời gian sớm nhất có thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định chính sách nhất quán cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế liên quan.

5. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Áo về hợp tác kinh tế và thương mại; ghi nhận những tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước; nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan mỗi bên tích cực phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại Khóa họp thứ 9 của Ủy ban đã diễn ra vào tháng 3/2017 tại Việt Nam và chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2019 tại Áo.

6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Áo dành cho Việt Nam trong những năm qua với việc cung cấp nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực đường sắt, y tế, đào tạo nghề…; ủng hộ quyết tâm việc tích cực triển khai hiệu quả các dự án, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

7. Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghệ 4.0 giữa Bộ Công Thương với Bộ Số hóa và Kinh tế liên bang Áo, Bản ghi nhớ về hợp tác Khoa học – Công nghệ giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục, Nghiên cứu và Khoa học liên bang Áo và Hiệp định tín dụng cụ thể về việc vay ODA để hoàn thành Dự án “Nâng cấp thiết bị trang thiết bị y tế Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy – Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế (gói 2) – 25 triệu Euro ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam thay mặt cho Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Raiffeisen Bank International AG.

8. Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao,du lịch và giao lưu nhân dân,nhất là các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo được tổ chức trong năm 2017 tại hai nước.

9. Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác tại các thể chế đa phương như Liên hợp quốc (UN), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ASEM và WTO nhằm góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

10. Hai bên cam kết thúc đẩy bảo vệ quyền con người, nhận thức rõ vai trò của các bên liên quan trong việc hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy đổi mới, thịnh vượng và tăng cường phát triển bền vững.

11. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng và thúc đẩy hợp tác an toàn an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không thương mại không bị cản trở; chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của các biện pháp xây dựng lòng tin, kiềm chế không sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp theo nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương của Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz nhất trí cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Áo và cộng đồng người Áo tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

13. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt mà phía Áo đã dành cho Thủ tướng, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Sebastian Kurz sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp được hai bên thống nhất./