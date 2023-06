Hội nghị do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức tại Trụ sở Trung ương Đảng (TP Hà Nội).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.



Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 2.500 đại biểu dự hội nghị trực tuyến kết nối đến các địa phương.

Những kết quả tích cực bước đầu

Ngày 10-5-2022, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy thành lập các Ban Chỉ đạo.

Đến ngày 5-8-2022, chỉ sau gần 3 tháng từ khi có Nghị quyết của Trung ương, 63/63 Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, với sự hướng dẫn kịp thời của Trung ương, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để thống nhất triển khai hoạt động.

Báo cáo tóm tắt sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy các Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả hơn trước.

Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm một năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.



Bên cạnh việc chỉ đạo các ngành chức năng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 147 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; về thực hiện các kết luận của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương; đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can; xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực



Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi hỏi các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tích cực phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về công tác này; tiếp tục chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; tạo sự thống nhất cao trong nội bộ và nhân dân về nhiệm vụ phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; biến những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong Tác phẩm của Tổng Bí thư thành hành động cụ thể, đem lại kết quả rõ ràng hơn, thiết thực hơn trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các địa phương cần tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cả phòng ngừa, cả phát hiện, xử lý; thực hiện đồng bộ 4 mục tiêu "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng"; đặc biệt chú trọng giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực.

Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; thường xuyên rà soát để đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; đồng thời chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới.

Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng nguyên tắc "Tích cực, khẩn trương; rõ đến đâu xử lý đến đó; không có vùng cấm; đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh nhưng phải nhân văn; có quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể khi xem xét xử lý sai phạm..."...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường phối hợp, kịp thời công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng thông tin, tuyên truyền đầy đủ về quan điểm, chủ trương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, hành vi tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tố cáo tham nhũng, những người làm báo dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khẩn trương tham mưu cấp ủy có giải pháp chỉ đạo nhằm khắc phục nhanh tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc; xây dựng, ban hành các quy trình, quy định nghiệp vụ, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo thực sự khoa học, nề nếp, hiệu quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải trong sạch, gương mẫu, có bản lĩnh, có dũng khí chống tham nhũng, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, thực sự công tâm, khách quan; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo.