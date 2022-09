Ngày 21-9 (giờ New York, Mỹ, tức ngày 22-9 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp quốc Khoá 77 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ và có các cuộc tiếp xúc song phương với một số nước và tổ chức quốc tế.



Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: The White House

Tại buổi chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Joe Biden, cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là Thượng Nghị sĩ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước.

Tổng thống Joe Biden cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ vào năm 2015, Tổng thống Joe Biden bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman - Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ thời gian qua và đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi và đối thoại ở tất cả các cấp cũng như đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao và đề nghị phía Mỹ tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục đà phát triển tích cực và bày tỏ vui mừng trước việc các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn giữa hai bên đã được nối lại bình thường, qua đó góp phần duy trì động lực cho quan hệ song phương. Bà Wendy Sherman đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, tham gia thảo luận về Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng thời gian qua, đồng thời khẳng định cam kết của phía Mỹ về việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ Cindy McCain. Bà là phu nhân cố Thượng Nghị sĩ John McCain - Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc (FAO) Cindy McCain, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của cố Thượng Nghị sĩ McCain lúc sinh thời cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo hai bên đã đưa hai nước vượt khỏi sự nghi kỵ để cùng gác lại quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước từ cựu thù trở thành Đối tác toàn diện. Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của cố Thượng Nghị sĩ McCain và bà Cindy McCain đã góp phần đưa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trở thành điểm sáng trong quan hệ, thúc đẩy hoà giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực khác.

Đại sứ Cindy McCain bày tỏ tự hào khi được đồng hành cùng phu quân là cố Thượng Nghị sĩ McCain trong nhiều thập kỷ qua trong việc ủng hộ và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại sứ Cindy McCain cho biết Thượng Nghị sĩ McCain luôn vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển. Ở cương vị Đại sứ Mỹ tại Tổ chức FAO, bà Cindy McCain đánh giá cao những thành tựu trong phát triển nông nghiệp cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò quan trọng cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của mình với cộng đồng quốc tế. Bà Cindy McCain mong muốn sớm thăm lại Việt Nam và thăm Đồng bằng sông Cửu Long.

* Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Marshall Islands David Kabua, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.