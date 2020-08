Nhằm góp phần chung sức cùng Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng đoàn MTTQ TP HCM đã đề nghị hỗ trợ mỗi địa phương 1 tỉ đồng. Số tiền này trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Đề nghị trên đã được Thành ủy TP HCM đồng ý.



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM cũng đã thay mặt các đơn vị hỗ trợ, chuyển 2000 gel nước rửa tay, 2000 chai thực phẩm bổ phổi, 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 300 bao tay, 200 mắt kính, 400 khẩu trang đến TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện để TP HCM tiếp tục thực hiện hỗ trợ thiên tai, tai nạn trên địa bàn TP và tại các tỉnh trong cả nước khi cần, Thường trực Thành ủy TP HCM đã đồng ý đề xuất của Đảng đoàn MTTQ TP, chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn (hơn 14 tỉ đồng) vào nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai, tai nạn (hiện tồn hơn 1 tỉ đồng) trong tài khoản Quỹ Cứu trợ.

Với nguồn hỗ trợ này, Đảng đoàn MTTQ TP dự kiến hỗ trợ tỉnh Hà Giang 500 triệu đồng, giúp Hà Giang khắc phục thiệt hại do mưa to gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ 300 triệu cho huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị thiệt hại do động đất ngày 27, 28-7.