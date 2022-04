UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 47 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).



Theo đó, UBND TP HCM thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm như đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh thành phố.

Cụ thể, một điểm tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), một điểm tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30-4-2022. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình thành phố (kênh HTV9).

TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm để mừng lễ 30-4

UBND TP HCM giao Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ 30 đến 22 giờ ngày 30-4.



Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng trực thuộc và Công an TP Thủ Đức, các quận, huyện liên quan đảm bảo an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị phân luồng các tuyến đường trên bộ, dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng trong phạm vi các vị trí bắn pháo hoa từ 1.000 m trở ra.