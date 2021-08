Cũng trong ngày 25-8, UBND TP HCM ban hành văn bản khẩn về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. UBND TP HCM đề nghị điều chỉnh tên gọi cụm từ “hộ lao động nghèo” thành “hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” để phù hợp với tình hình thực tế.

Theo UBND TP HCM, hiện nay, nguồn vận động của Ủy ban MTTQ TP HCM gặp khó, do đó việc hỗ trợ cho các hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được chi từ nguồn ngân sách TP. UBND TP HCM giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nhanh chóng thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoàn tất trước ngày 30-8. Đồng thời, rà soát, khẩn trương thẩm định, phê duyệt danh sách đối với các trường hợp phát sinh (nếu có).