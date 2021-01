Sáng 21-1, Công an TP HCM đã tổ chức Lễ triển khai Phương án Tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định số 809/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.



Tham dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám Đốc Công an TP HCM, cùng lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Cụ thể, vẫn còn tình trạng mất an ninh khu vực giáp ranh cảng, ý thức của một số người chưa cao, một số hành khác vẫn chưa chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không như sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay, mang vật cấm đặc biệt là súng, công cụ hỗ trợ lên máy bay.

Lãnh đạo Công an TP HCM và các đơn vị tại buổi lễ



Tội phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy tiếp tục lợi dụng đường hàng không để hoạt động. Trong giai đoạn 2018-2020, các đơn vị liên quan đã phát hiện 257 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ (như roi điện, bình xịt hơi cay, đạn còn hạt nổ); 96 trường hợp sử dụng đèn laser, đèn công xuất cao vào buồng lái máy bay và sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại sân bay Tân Sơn Nhất uy hiếp an toàn bay.

Mặc khác các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách hoạt động chống phá nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trong nước, nhất là kích động gây rối an ninh trật tự, gây cháy nổ, phá hoại các cơ sở của ngành hàng không.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam chúc mừng các lực lượng



Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, an ninh, an toàn hàng không dân dụng là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Đảng và Nhà nước đã xác định bảo đảm an ninh hàng không là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chuyên ngành hàng không và lực lượng công an giữ vai trò trực tiếp, phối hợp chặt chẽ.



"Bộ Công an đã phân công Công an TP HCM thực hiện một số nhiệm vụ vũ trang, tuần tra, cảnh giác, bảo vệ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài Kiểm soát không lưu, Đài Rada Tân Sơn Nhất. Việc triển khai Phương án Tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất góp phần thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và các mục tiêu liên quan" - Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin.