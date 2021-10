Chiều nay 8-10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong nước.



Tham dự có lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải (GTVT), Y tế, Quốc phòng, Công an; 63 tỉnh, thành phố và các hãng hàng không.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp - Ảnh: Đức Tuân

Tại cuộc họp, Bộ GTVT đã trình bày phương án thí điểm và quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, kế hoạch khai thác các chuyến bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10-10 đến hết ngày 20-10-2021, dự kiến bao gồm 10 chuyến khứ hồi từ TP HCM đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến từ Đà Nẵng và 3 chuyến từ Thanh Hóa.

Đáng chú ý, hành khách phải tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; đồng thời, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế trước khi lên máy bay.

Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Chủ động thông báo với chính quyền địa phương. Tự cách ly, theo dõi sức khoẻ ít nhất 7 ngày kể từ ngày về địa phương.

Phát biểu thảo luận, các địa phương nhất trí với phương án thí điểm và các quy định tạm thời do Bộ GTVT dự thảo. Một số địa phương như Kiên Giang, Gia Lai, TP HCM, Quảng Bình, Thanh Hoá… đề nghị tổ chức thêm các chuyến bay đi và đến.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định việc khôi phục các đường bay là rất cần thiết để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, sức khỏe của nhân dân.

Do đó, yêu cầu đặt ra là cần triển khai thí điểm khôi phục vận tải hàng không một cách thận trọng, an toàn, không nóng vội, kiểm soát chặt chẽ an toàn dịch bệnh tại sân bay đi – đến, trên máy bay và quá trình di chuyển về các địa phương; đảm bảo các địa phương nắm chắc tình hình, không để lây lan và bùng phát thành các ổ dịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện đề án, sớm ban hành để làm cơ sở thực hiện thí điểm từ ngày 10-10 tới ngày 20-10-2021; sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình tình thực tiễn.

Trong thời gian thí điểm, Bộ GTVT phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, tiêu chuẩn khai thác hàng không, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay do đã tạm dừng khai thác hàng không trong thời gian dài; thực hiện điều tiết các tuyến bay, giờ bay an toàn, thuận tiện, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương trong việc bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch.

Các địa phương trên toàn quốc chủ động hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân, hành khách từ vùng dịch về địa phương mình, tuyệt đối không để bùng phát thành các ổ dịch phức tạp.