Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa chủ trì kỳ họp thứ 15 của UBKT Trung ương trong 2 ngày 16 và 17-5.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 15 - Ảnh: UBKT Trung ương

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách và trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.