Việt Nam-Campuchia đặc biệt chú trọng hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới

10/01/2019 12:02

Sáng 10-1, tại TP HCM, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 đã khai mạc với sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Dù 40 năm đã đi qua, nhưng thời kỳ lịch sử hào hùng vẫn còn nguyên ý nghĩa, là bài học vô giá để lại cho các thế hệ mai sau về tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu giữa hai nước, hai dân tộc.

"Tôi vui mừng nhận thấy, hội nghị chúng ta diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường và củng cố" – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng.

Cũng theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, quan hệ kinh tế giữa hai nước có những bước phát triển mới. Riêng trong năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,6 tỉ USD, hai bên cũng đã ký kết 8 văn kiện quan trọng về thương mại, giáo dục, giao thông vận tải.

Việt Nam và Campuchia chia sẻ 1137 km đường biên giới chung, vì thế hợp tác giữa các tỉnh dọc biên giới luôn được lãnh đạo hai nước đặc biệt quan tâm. Khu vực biên giới hai nước vốn bị tàn phá nặng nề trong các cuộc chiến tranh trước đây nay đã trở thành khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các lực lượng chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ quản lý tốt đường biên giới. Điều này góp phần củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để hai nước Việt Nam và Campuchia cùng phát triển trong hòa bình, thịnh vượng, tiếp tục kề vai sát cánh trong công cuộc hội nhập khu vực và quốc tế và phát triển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị .

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết từ hội nghị lần thứ 9 tại Phnom Penh đến nay, hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của hai nước cũng như quan hệ giữa các tỉnh biên giới tiếp tục được thúc đẩy toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Chính quyền và nhân dân các tỉnh biên giới thường xuyên trao đổi đoàn, giao lưu các cấp, duy trì các kênh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh tình hình an ninh biên giới luôn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai nước đã chung tay hợp tác, giữ vững an ninh trật tự. Thương mại biên giới ngày càng phát triển sôi động, hai bên đã hoàn thành đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới; các cặp cửa khẩu được nâng cấp, từng bước cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan...

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, hợp tác vùng biên giới hai nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về cơ chế chính sách thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội.

"Tôi mong tại hội nghị lần này, trên tinh thần hữu nghị, anh em, hai bên sẽ cùng nhau kiểm điểm tình hình hợp tác, phát triển khu vực biên giới hai nước thời gian qua; đánh giá thực chất các mặt tích cực, tồn tại và đề ra biện pháp thiết thực thời gian tới, góp phần xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước" - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng phát biểu tại hội nghị .

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng cho biết trong khuôn khổ hợp tác chung của hai nước, quan hệ láng giềng và hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng được duy trì và nâng cao. Cụ thể là các chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Quốc hội, nguyên thủ quốc gia hai nước trong năm 2017, 2018 đã cũng cố mối quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước. Qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác song phương, đa phương đã được thúc đẩy, giải quyết trong bầu không khí thân mật và thẳng thắn.

"Hợp tác giữa các tỉnh biên giới hai nước là công việc hết sức quan trọng mà chúng ta cần quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và sự yên ổn của đất nước và người dân khu vực biên giới hai nước. Những công việc hàng đầu là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, đẩy mạnh việc trao đổi thương mại qua biên giới… " - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Kheng nhấn mạnh.

TRƯỜNG HOÀNG - XUÂN MAI