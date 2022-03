Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17-3, phóng viên đề nghị Người Phát ngôn cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Thị Đoan Trang?

Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang tại phiên toà - Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ.

Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền của con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

"Việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị đưa ra xét xử và đang thi hành án phạt tù là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước"- Người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14-12-2021, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngày 18-2-2022, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc Bộ Ngoại giao Canada và Anh trao giải thưởng tự do báo chí cho đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam Phạm Đoan Trang, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

Như đã nhiều lần khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan, được triển khai thực hiện trong thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam và được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong thời gian qua.

Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần, nghiêm trọng, liên hệ với các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hành vi của Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội.

"Chúng tôi cho rằng việc Bộ Ngoại giao Canada và Anh trao giải thưởng cho một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam"- Phó phát ngôn khẳng định.