Ngày 31­-1, Công an TP HCM đã tổ chức hội nghị Giao ban công tác công an tháng 1-2023.



Công an TP HCM cho biết trong tháng 1-2023, xảy ra 304 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 5 người, bị thương 24 người, thiệt hại về tài sản ước tính 4,9 tỉ đồng; những tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, gồm: giết người (giảm 4 vụ, tương ứng 40%), cướp giật tài sản (giảm 9 vụ, tương ứng 16,67%), cố ý gây thương tích (giảm 5 vụ, tương ứng 17,24%), bắt giữ người trái pháp luật (giảm 3 vụ, tương ứng 75%), đánh bạc, tổ chức đánh bạc (giảm 8 vụ, tương ứng 30,77%), dâm ô (giảm 2 vụ, tương ứng 100%),… Công an TP HCM đã khám phá 208 vụ (đạt 68,42%), bắt 375 đối tượng.

Công an TP HCM trích xuất dữ liệu trong một vụ án

Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian gần Tết Nguyên đán 2023. Công an TP HCM đã phát hiện, xử lý 151 vụ, 143 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu và có dấu hiệu vi phạm về chức vụ; thu giữ tang vật vi phạm trị giá ước tính trên 24 tỉ đồng. Đồng thời, triệt phá 129 vụ, 304 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 141 kg ma túy các loại.

Tại hội nghị, Công an TP HCM đã tổ chức trao khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP và Giám đốc Công an TP HCM cho 41 tập thể và 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đánh giá cao thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong tháng 1-2023, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, yêu cầu chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm, triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, tập trung đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm có nguy cơ tăng theo chu kỳ trong thời gian sau Tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.