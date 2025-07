Chloe Kelly: Hành trình từ bóng đá đường phố đến biểu tượng Euro

Không góp mặt trong đội hình chính thức của tuyển Anh ở cả 6 trận đấu tại Euro 2025, thế nhưng Chloe Kelly vẫn là một biểu tượng của "Lionesses" trong chiến dịch bảo vệ ngôi Hậu lần này.



Bóng đá đường phố tôi luyện tài năng

Chloe Maggie Kelly sinh ngày 15-1-1998 tại London, Anh, là con út trong gia đình có bảy anh chị em. Từ nhỏ, cô thường xuyên chơi đùa cùng các anh trai ở các sân bóng trong khung sắt (cage football) ở Windmill Park, Ealing - nơi được coi là "lò luyện", giúp hình thành phong cách thi đấu tốc độ, sáng tạo và tinh thần không khoan nhượng.

Những năm tháng tại Man City có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất với Chloe Kelly

Chloe bắt đầu sự nghiệp tại Queens Park Rangers trước khi gia nhập học viện Arsenal vào năm 2010. Năm 2015, cô chính thức ra mắt đội 1 Arsenal và ghi bàn chỉ sau vài phút vào sân. Tuy vậy, vì thiếu cơ hội thi đấu, cô phải chuyển sang Everton theo dạng cho mượn và sau đó ký hợp đồng chính thức vào năm 2018. Tại Everton, Chloe trưởng thành vượt bậc: Ghi 9 bàn trong 12 trận ở mùa 2019-2020 và trở thành ngôi sao nổi bật của đội.

Kelly tìm lại chính mình trong màu áo Arsenal

Năm 2020, cô chuyển đến Man City và có khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 16 bàn và 14 kiến tạo trong mùa đầu tiên, được chọn vào đội hình tiêu biểu PFA WSL. Tuy nhiên, chấn thương chân mùa hè 2021 làm cô mất gần 11 tháng để hồi phục. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục ghi dấu với các danh hiệu như FA Cup (mùa 2019-2020) và League Cup (2021-2022) với Man City.

... trở thành nhà vô địch UEFA Champions League

Thời điểm đầu năm 2025, sự nghiệp của Kelly có dấu hiệu đi xuống do thiếu thời gian thi đấu tại City và từng cân nhắc nghỉ bóng đá. Một cuộc chuyển nhượng nhanh chóng đưa cô quay về Arsenal theo dạng cho mượn, nơi cô từng gắn bó khi còn trẻ.

Chỉ trong nửa năm, Kelly giúp Arsenal vô địch UEFA Champions League 2024–2025 sau khi đánh bại Barcelona, và chính thức gia nhập Arsenal với bản hợp đồng lâu dài ký vào tháng 7-2025.

"Siêu dự bị" ở tuyển Anh: Biểu tượng mới

Kelly được gọi vào đội tuyển Anh các cấp độ trẻ và đoạt huy chương đồng tại U20 World Cup 2018. Cô ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11-2018 trong trận giao hữu thắng Áo 3–0 ở Vienna.

Ngày 31-7-2022, Kelly trở thành "người hùng" khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 110 trong trận chung kết UEFA Women's Euro 2022 gặp Đức trên sân Wembley.

Bóng đá Anh lần đầu đăng quang ở một giải lớn kể từ năm 1966, tính chung cả nam lẫn nữ. Hình ảnh Chloe Kelly ăn mừng bàn thắng bằng việc cởi luôn áo đấu ngoài và phất trên đầu nhiều lần được xem là biểu tượng cho sự tự tin và nữ quyền, một cảnh tượng khó quên về Euro 2022.

Chloe Kelly cời áo ăn mừng sau khi ghi bàn ở chung kết Euro 2022

Tại UEFA Women's Euro 2025, dù không được đá chính trận nào, Chloe Kelly vẫn nổi bật như một nhân tố có tầm ảnh hưởng cực lớn ở tuyển Anh. Trận tứ kết gặp Thụy Điển, cô được tung vào sân ở hiệp 2 khi Anh đang bị dẫn 0–2 và tung ra hai đường chuyền kiến tạo để Lucy Bronze và Michelle Agyemang gỡ hòa, đưa trận đấu vào hiệp phụ trước khi tuyển Anh giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Chloe Kelly sau khi sút thành công quả luân lưu quyết định trong trận chung kết Euro 2025

Trong trận bán kết với Ý, Chloe Kelly ghi bàn quyết định ở phút 119, giúp tuyển Anh thắng 2-1 và lọt vào chung kết Euro lần thứ hai liên tiếp. Đối đầu cùng nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha, Chloe Kelly sau khi vào sân cuối hiệp một đã kiến tạo cho Alessia Russo ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầu hiệp hai trận chung kết.

Cú sút quyết định đưa tuyển Anh đến ngôi vô địch châu Âu thứ nhì liên tiếp

Cô mang lại sự khởi sắc cho hàng công tuyển Anh bằng tốc độ, sức mạnh và sự càn lướt. Ở loạt đá luân lưu, Chloe Kelly sút thắng quả quyết định lượt thứ năm, đem về chiến thắng 3-1 và danh hiệu vô địch cho "Lionesses".

Hình ảnh này sẽ còn được người hâm mộ Anh nhớ mãi

Phong cách sống lạc quan

Chloe Kelly được đánh giá cao không chỉ về chuyên môn mà còn phong thái cá nhân. Cô từng công khai bày tỏ sự bất mãn khi bị "ném vào quên lãng" ở Man City và dùng mạng xã hội để yêu cầu được chuyển sang CLB khác - hành động giúp cô "đổi đời" tại Arsenal và lấy lại phong độ đỉnh cao.

Cô quyết liệt tìm lại chính mình, dù chỉ từ băng ghế dự bị

Ngoài sân cỏ, Kelly cũng nổi bật đời thường: Năm 2024, cô lập gia đình với Scott Moore, một người chăm sóc sân bóng và sử dụng tấm bảo vệ ống chân có in hình đám cưới tại Euro 2025, tạo nên luồng dư luận ủng hộ hết sức tích cực trên trang Instagram cá nhân có trên 1 triệu người theo dõi. Kelly cũng thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang như GQ Men of the Year hay MTV EMAs, và tham gia chiến dịch của Calvin Klein - kết hợp hài hòa giữa thể thao và phong cách thời trang cá nhân.

Kelly cũng thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang

Chloe Kelly là biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần không từ bỏ và khả năng tỏa sáng đúng lúc. Cô không chỉ để lại dấu ấn trong hai trận chung kết Euro liên tiếp, mà còn là minh chứng cho hành trình hồi sinh rực rỡ: Từ giai đoạn khó khăn tại Man City đến chiến thắng lớn cùng Arsenal và dựng lại hình ảnh đỉnh cao tại đội tuyển quốc gia.

Chloe Kelly và đồng đội mừng cúp vô địch

Với đam mê, tâm lý thép và bản lĩnh trận mạc, Chloe Kelly đã, đang và sẽ luôn là một trong những cầu thủ nữ vĩ đại nhất của bóng đá Anh hiện nay với tương lai vẫn còn rất rộng mở.