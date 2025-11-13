Cho 1.500 khách vay qua tài khoản iCloud iPhone, thu lãi "cắt cổ" tới 662%/năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cho 1.500 khách vay qua tài khoản iCloud iPhone, thu lãi "cắt cổ" tới 662%/năm

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ tháng 12-2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud, lãi suất đặc biệt cao từ 286%/năm đến 662%/năm

Ngày 13-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại thôn Đại Sơn, xã Đoài Phương, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại thôn Duyên Lãm, xã Quảng Oai, TP Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Ngày 26-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệu tập các đối tượng Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Thị Thu Hường cùng một số đối tượng khác lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11-2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud iPhone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng. Hường được giao nhiệm vụ là kế toán.

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud Iphone với khoảng 1.500 khách - Ảnh 2.

Đối tượng Đỗ Văn Hưng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách, sẽ được hưởng từ 30 đến 35 % tổng số tiền mà khách vay. 

Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều. Khi khách đồng ý vay, sẽ phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân cho các đối tượng, đồng thời các đối tượng sẽ cài đặt tài khoản iCloud vào trong điện thoại iPhone của khách. Nếu khách vay chậm trả lãi, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, điện thoại của khách vay sẽ không sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỉ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286 đến 662%/ năm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ Nguyễn Xuân Trường chuyên vay lãi nặng qua icloud

Bắt giữ Nguyễn Xuân Trường chuyên vay lãi nặng qua icloud

(NLĐO) - Bằng phương thức cho khách hàng vay tiền qua icloud theo giá trị tài sản của người vay (40-50% giá trị điện thoại) với lãi suất dao động từ 200-500%/năm, Nguyễn Xuân Trường vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố, tạm giam 12 đối tượng trong vụ quán bar iCloud bị đột kích

(NLĐO) - Liên quan vụ đột kích quán bar iCloud phát hiện 49 người dương tính với ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng

Cảnh báo chiêu lừa buộc nạn nhân tự tay xóa iCloud

Với một trang web giả mạo trang đăng nhập của Apple, kẻ gian có thể khiến người bị mất iPhone "tự giao nộp" tài khoản iCloud mà không hề hay biết.

cho vay nặng lãi giao dịch dân sự tỉnh Hưng Yên iCloud
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo