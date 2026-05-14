Pháp luật

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam tài xế còn cào cấu thiếu tá CSGT

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, khi bị dừng xe, Vi Văn Công còn tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng tay đấm, cào cấu, tấn công chiến sĩ CSGT.

Ngày 14-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Vi Văn Công về tội "Chống người thi hành công vụ".

Chống người thi hành công vụ: Tài xế đấm CSGT ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Vi Văn Công hành hung CSGT. Ảnh: Cục CSGT

Trước đó, ngày 10-5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường N1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu xe để né chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người này không chấp hành mà điều khiển xe lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy.

Sau khi bị chặn dừng, nam thanh niên tiếp tục chửi bới, đe dọa, dùng tay đấm, cào cấu, tấn công thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Phương khiến cán bộ này bị thương.

Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho Công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Vi Văn Công (SN 2005, quê Nghệ An), hiện là công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Mọi hành vi chống đối, tấn công người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tạm giữ người đàn ông say rượu, đánh CSGT

(NLĐO) - Khi lực CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông say rượu liên tục lăng mạ, đánh người thi hành công vụ.

