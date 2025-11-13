Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh bị khởi tố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh bị khởi tố

Đức Ngọc

(NLĐO) - Cho bạn mượn xe máy gây tai nạn chết người, một học sinh cấp 3 bị khởi tố.

Ngày 13-11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung D. (SN 2008, trú xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai), hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn. 

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh bị khởi tố - Ảnh 1.

Cho bạn mượn xe máy tự gây tai nạn chết người, Hoàng Trung D. đã bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Hoàng Trung D. bị khởi tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 7-10, Hoàng Trung D. cho bạn là Đỗ Mạnh D. (SN 2010, trú xã Châu Quế, học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Văn Bàn) mượn xe máy mang BKS 24V1-239.xx để đi đón bạn.

Đỗ Mạnh D. điều khiển xe chở Hoàng Nam C. (SN 2010, trú xã Minh Lương) đi trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Nà Bay, xã Văn Bàn thì tự ngã, cả hai văng xuống đường khiến C. bị thương nặng. Nạn nhân C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong ngày 10-10.

Cơ quan Công an xác định, Hoàng Trung D. trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặc dù biết bạn chưa đủ điều kiện điều khiển máy nhưng vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Riêng Đỗ Mạnh D. người lái xe, do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song cơ quan chức năng sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp.

Tin liên quan

Cho thiếu niên 16 tuổi mượn xe gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố

Cho thiếu niên 16 tuổi mượn xe gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố

(NLĐO)- Cho 1 thiếu niên 16 tuổi mượn xe máy dẫn tới hậu quả gây tai nạn chết người, một thanh niên ở Thanh Hóa đã bị khởi tố

TP HCM: 1 thanh niên mượn xe máy rồi "mất tích" nhiều ngày

(NLĐO) - 1 tuần "mất tích" sau khi mượn xe, thanh niên tiếp tục nhắn xin khổ chủ 100.000 đồng đổ xăng.

Bị khởi tố vì cho bạn nhậu mượn xe máy dẫn đến tai nạn 2 người chết

(NLĐO) - Cho bạn nhậu cùng mượn xe máy đi đón bạn gái, người này bị tai nạn tử vong, nam thanh niên bị khởi tố

khởi tố bị can chịu trách nhiệm tham gia giao thông quyết định khởi tố bị can công an xã giao thông đường bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo