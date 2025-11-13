Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh bị khởi tố

Ngày 13-11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung D. (SN 2008, trú xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai), hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn.

Cho bạn mượn xe máy tự gây tai nạn chết người, Hoàng Trung D. đã bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp



Hoàng Trung D. bị khởi tố về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 7-10, Hoàng Trung D. cho bạn là Đỗ Mạnh D. (SN 2010, trú xã Châu Quế, học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Văn Bàn) mượn xe máy mang BKS 24V1-239.xx để đi đón bạn.

Đỗ Mạnh D. điều khiển xe chở Hoàng Nam C. (SN 2010, trú xã Minh Lương) đi trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Nà Bay, xã Văn Bàn thì tự ngã, cả hai văng xuống đường khiến C. bị thương nặng. Nạn nhân C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong ngày 10-10.

Cơ quan Công an xác định, Hoàng Trung D. trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặc dù biết bạn chưa đủ điều kiện điều khiển máy nhưng vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Riêng Đỗ Mạnh D. người lái xe, do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song cơ quan chức năng sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp.