Chợ cá chép cúng ông Táo tại TP HCM đêm khuya nhộn nhịp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động lúc tối khuya ngày 22 tháng Chạp, ở khu chợ cá (nhà lồng F) của chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP HCM) đỏ rực một góc với những thùng lớn chứa hàng ngàn con cá chép đỏ.

Khung cảnh các chủ sạp cá phân công hàng chục nhân viên vớt cá, đóng hàng, bơm ô xi để giữ cá sống tạo nên bầu không khí rất nhộn nhịp.

Theo chủ vựa Huỳnh Yến, các đơn hàng từ tối nay đến 2 giờ sáng hôm sau sẽ đem đi giao cho các mối sỉ ở Gia Lai, Đắk Lắk. Giá cá chép năm nay tương đương so với mọi năm, dao động khoảng từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Số lượng cá chép nhập về tại sạp chỉ khoảng bằng 40% so với năm ngoái do các mối sỉ giảm nhập, nhu cầu mua lẻ của người dân không nhiều.

"Sạp tôi có nhiều loại cá chép để khách hàng lựa chọn, từ 4 con tới 40 con mỗi kg, size nhỏ có giá 60.000 - 65.000 đồng/kg, size lớn 65.000 - 70.000 đồng/kg. Ngày mai là ngày chính thức cúng tiễn ông Táo nên tối nay nhập khoảng 4-5 tấn cá chép các loại, nhân viên tôi làm không kịp nghỉ do phải phân loại, kiểm đếm và đóng hàng gửi chành xe cho khách để họ kịp bán cho sáng sớm ngày mai"- chủ vựa Huỳnh Yến nói.

Hàng tấn cá chép được nhập về tối 22 tháng Chạp

Đang vội vã vớt cá chép đổ vào bao, ông Thành Nam, quản lý sạp cá cách đó không xa cũng cho hay tối nay nhập hơn 600 kg cá chép để phục vụ khách. Vì tối nay bắt đầu là ngày cao điểm của ông Táo nên ông huy động gia đình hỗ trợ để giao đúng giờ.

"Cá chép vớt ra phải bỏ nhanh vào bao rồi cho thở ô xy ngay, nếu không cá sẽ bị yểu hoặc chết nên tôi gọi cả nhà đến hỗ trợ thêm. Tối nay tôi gửi đi ra Ninh Thuận với lên Gia Lai. Giá cá chép tôi bán khoảng 80.000 - 90.000 đồng mỗi kg, thường là 20 đến 30 con. Khách năm nay chuộng loại nhỏ hơn. Sỉ lẻ tôi đều bán, nhưng đa phần bán sỉ"- ông Nam nói.

Nhân viên tất bật đóng bao cá chép giao khách tỉnh

Đang đi dạo xem cá chép, ông Ngô Hải, một tiểu thương bán tại chợ Bà Chiểu cho biết do buôn bán nhỏ lẻ nên hàng năm đều tranh thủ lúc đêm khuya ra chợ Bình Điền xem cá và dành trước để bán cho sáng mai.

"Tôi thì bán hải sản nhưng nhỏ lẻ à, tới ngày ông Táo thì đến chợ xem loại cá chép nào đẹp, khỏe rồi mua về để kiếm thêm chứ năm nay buôn bán ế quá. Chắc nhập khoảng 40-50kg thôi"- ông Hải chia sẻ.

Theo những chủ sạp cá ở chợ, cá chép chủ yếu nhập ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, An Giang. Tối nay chủ yếu giao hàng cho các tiểu thương ở các tỉnh xa, còn những tiểu thương ở tại TP HCM họ thường sẽ đến lấy hàng vào lúc 3-4 giờ sáng.

Nhân viên đang phân loại cá chép

Cá chép kích thước nhỏ và lớn đều có sẵn và đợi đóng hàng giao cho khách ở tỉnh và nội thành TP HCM

Cá chép năm nay được đánh giá đẹp, khỏe so với mọi năm