Kinh tế

Chợ đêm Biên Hùng, Đồng Nai sắp dừng hoạt động

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chợ đêm Biên Hùng sẽ dừng hoạt động từ giữa tháng 2-2026, sau 20 năm hoạt động

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động tổ chức chợ đêm - phố đi bộ và ẩm thực (chợ đêm Biên Hùng) tại phường Trấn Biên (trước đây là TP Biên Hòa cũ).

Quyết định trên dựa trên đề xuất của UBND phường Trấn Biên và Sở Tài Chính.

Chợ đêm Biên Hùng dừng hoạt động: Tác động kinh tế và đô thị Đồng Nai - Ảnh 1.

Một góc chợ đêm Biên Hùng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị tại khu vực Công viên Biên Hùng.

Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Công viên Biên Hùng được mở rộng quy mô diện tích từ 4 ha lên gần 9 ha.

Trong đó, Công viên Biên Hùng sẽ được tổ chức lại không gian kiến trúc nhằm phát huy giá trị cảnh quan không gian công viên cây xanh, mặt nước, tạo không gian điểm nhấn của khu vực trở thành một điểm đến văn hóa, văn minh và hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ.

Chợ đêm Biên Hùng chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12-2005 dưới sự quản lý của Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi. Chợ đêm hoạt động với tổng số sạp hiện nay là 156 sạp, trong đó các ngành hàng kinh doanh gồm: Lưu niệm 16 sạp, ăn uống 44 sạp, quần áo may sẵn 96 sạp hoạt động kinh doanh trong phạm vi 650 m trên tuyến đường Trịnh Hoài Đức dọc đường ven Công viên Biên Hùng.

Tin liên quan

Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt

Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông giữ 4 ô tô và 1 xe máy trước chợ đêm Đà Lạt khiến 2 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Nha Trang sẽ có chợ đêm quy mô lớn

UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành đã khảo sát để xây dựng chợ đêm quy mô lớn ở TP Nha Trang nhằm thúc đẩy kinh tế đêm, tạo thêm điểm đến cho phố biển

Sau chợ đêm, Hóc Môn có “Ngày hội ẩm thực”

(NLĐO)- Sự kiện giúp người dân biết đến ẩm thực từ vùng đất lịch sử hào hùng, kết nối giao thương với ẩm thực các địa phương khác, góp phần thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

