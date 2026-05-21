Ngày 20-5, tại chương trình "Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20-5: Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế tổ chức ở Hà Nội, những câu chuyện nhân văn được kể đã lay động trái tim cộng đồng.

Trong đau thương, sự sống tiếp nối

Là người có người thân hiến tạng, bà Nguyễn Thị Yến (68 tuổi, ở Đông Anh - Hà Nội) kể lại câu chuyện về người con gái đã qua đời của mình. Con bà là chị Nguyễn Thị C. (điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô) bị tai nạn bất ngờ rơi vào tình trạng chết não, để lại 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. "Lúc đó vợ chồng tôi đau đớn lắm, cả nhà gần như suy sụp. Nhưng giữa thời khắc mất mát ấy, gia đình đã quyết định hiến tạng của con để cứu người" - bà Yến quặn lòng.

Từ nghĩa cử ấy, 5 bệnh nhân có cơ hội hồi sinh. Với gia đình, đó cũng là cách để một phần sự sống của chị tiếp tục ở lại. Con bà Yến mất khi tuổi đời còn trẻ. Dù nỗi đau không gì bù đắp được nhưng gia đình vẫn thấy an ủi khi một phần cơ thể của con có thể cứu giúp người khác. Những lá thư tri ân của người nhận tạng trở thành nguồn động viên lớn với gia đình. Trong từng dòng chữ cảm ơn, ông bà cảm nhận được rằng sự sống của con gái mình vẫn đang hiện hữu đâu đó.

Người mẹ già chia sẻ ban đầu gia đình cũng đối diện không ít lời bàn tán, băn khoăn về yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, điều khiến họ vững lòng là suy nghĩ nỗi đau riêng đã được chuyển hóa thành hy vọng sống cho nhiều người khác. "Hiện vợ chồng tôi thay con gái chăm sóc 2 cháu ngoại, một cháu chuẩn bị vào lớp 11, cháu nhỏ lớp 2 vẫn cần ông bà đưa đón mỗi ngày. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng quyết định của gia đình là điều chưa bao giờ hối tiếc" - bà Yến trải lòng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân những người hiến tạng

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng chia sẻ câu chuyện xúc động về nữ du khách người Anh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông tại Hà Giang vào đầu tháng 4 vừa qua và được xác định chết não. Trong thời khắc mất mát tột cùng, gia đình cô gái đã quyết định hiến tặng mô, tạng để cứu người. Nghĩa cử ấy đã giúp 4 bệnh nhân Việt Nam có thêm cơ hội sống, trong đó có những người tìm lại ánh sáng sau nhiều năm sống trong bóng tối. "Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời đi nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam" - Phó Thủ tướng xúc động nói.

Gieo mầm hy vọng

Theo Phó Thủ tướng, hình tượng ấy cùng hàng trăm trường hợp hiến mô, tạng thầm lặng suốt nhiều năm qua đã viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào sâu sắc. Đó là những con người rất bình dị. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, họ và gia đình đã lựa chọn trao đi một phần cơ thể mình để hồi sinh sự sống cho người khác. Phó Thủ tướng cho rằng hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống sâu sắc "Cho đi là còn mãi"; đồng thời, bày tỏ sự tri ân tới những người đã hiến tặng mô, tạng và các gia đình đã vượt lên nỗi đau riêng để đưa ra quyết định đầy nhân văn.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết nhu cầu ghép mô, tạng tại Việt Nam hiện rất lớn, trong khi nguồn hiến còn hạn chế. Hiện vẫn có hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. "Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai" - Phó Thủ tướng nói.

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp viết đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời, đồng thời kêu gọi mỗi người dân cùng lan tỏa phong trào hiến mô, tạng bằng tinh thần nhân ái và sẻ chia. Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phong trào hiến tặng mô, tạng sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho nhiều người trong tương lai.

Để phong trào hiến mô, tạng lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi những định kiến chưa phù hợp về hiến mô, tạng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Hoàn thiện chính sách điều phối, tri ân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Đến nay, cả nước đã thực hiện hơn 10.878 ca ghép tạng, có 34 bệnh viện được cấp phép ghép tạng và 286 trường hợp chết não hiến tạng. Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng ngày càng tăng, hiện đã đạt hơn 177.000 người. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn của người bệnh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực ghép tạng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều phối tạng quốc gia và tăng cường chính sách tri ân người hiến tạng cùng gia đình.



