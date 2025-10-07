Chở đoàn múa lân trên nóc xe giữa quốc lộ, nữ tài xế bị phạt 10 triệu đồng

Sáng 7-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M. (SN 1977; ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) vì điều khiển ô tô chở người trên thùng và nóc xe trái quy định.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế M.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5-10, bà M. lái ô tô chở theo nhiều người trong đoàn múa lân ngồi trên thùng và nóc xe, lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai. Hình ảnh này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và gửi đến cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước nhanh chóng xác minh, làm việc với chủ phương tiện và tài xế. Bà M. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết chỉ "chở đoàn lân trong xóm đi múa Trung thu" và cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã xử phạt bà M. tổng cộng 10 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe với 2 hành vi: "chở người trên thùng xe trái quy định" và "chở người trên nóc xe".

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, ành vi chở người trên thùng hoặc nóc xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trong dịp Trung thu khi nhu cầu đi lại, biểu diễn tăng cao. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.