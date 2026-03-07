HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chờ Man City bùng nổ ở FA Cup

Đông Linh

Được đánh giá cân bằng nhất vòng 1/8 FA Cup, cuộc so tài giữa Newcastle và Man City rạng sáng 8-3 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn dù "Chích chòe" có đôi chút lép vế.

Cả hai đã gặp nhau tổng cộng 4 lần trên mọi đấu trường từ đầu mùa với Man City giành 3 chiến thắng, ghi tổng cộng 8 bàn vào lưới Newcastle. Sự vượt trội về mọi chỉ số thống kê mới chỉ nói lên một phần ưu thế của Man City, nhất là khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola từng biến Newcastle thành cựu vương ở mặt trận League Cup.

Hành quân đến sân St. James' Park lần này với tâm trạng không thật sự tốt với kết quả ở Giải Ngoại hạng hồi giữa tuần, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Man City "trút giận" lên đội chủ nhà Newcastle, loại đối thủ này một lần nữa ở mặt trận cúp. Man City có cơ sở để thể hiện sự tự tin này. Việc để Nottingham Forest cầm hòa 2-2 hồi giữa tuần không đồng nghĩa với việc đội quân của HLV Pep Guardiola thi đấu kém cỏi mà là sự mất tập trung khiến họ gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch sân cỏ nước Anh với Arsenal.

Với phong độ ổn định cùng quyết tâm khẳng định sức mạnh trước đối thủ quen thuộc, Man City được kỳ vọng sẽ lại tạo nên một trận cầu bùng nổ bàn thắng tại FA Cup. Luôn khát khao ghi bàn và biết cách kiểm soát bóng, khả năng chuyển trạng thái nhanh ở khu vực tấn công, Man City thường gieo rắc tâm lý lo sợ cho mọi đối thủ, mà Newcastle cũng không ngoại lệ.

Chờ Man City bùng nổ ở FA Cup - Ảnh 1.

Man City quyết vùi dập chủ nhà Newcastle ngay tại St. James’ Park. Ảnh: MAN CITY FC

Newcastle không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu tại sân nhà St. James' Park. Đội bóng của HLV Eddie Howe luôn chơi đầy năng lượng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đủ để các ngôi sao như Anthony Gordon, Harvey Barnes, Joelinton tạo đột biến trong các tình huống phản công nhanh.

Trong bối cảnh các giải đấu đang bước vào giai đoạn quyết định, FA Cup trở thành mục tiêu quan trọng để Man City tiếp tục duy trì tham vọng chinh phục danh hiệu.

Chuyến làm khách tại sân St. James' Park chắc chắn không dễ dàng, song mọi thứ đang nghiêng về Man City ở trận đấu giàu cảm xúc này với phần thưởng là suất đi tiếp vào tứ kết FA Cup.

Với những "thợ săn bàn thắng" giàu tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng như Erling Haaland, Antoine Semenyo hay Omar Marmoush, Man City hoàn toàn có thể tái hiện chiến thắng như ở cả 3 lần vượt qua Newcastle chỉ trong vài tuần đầu năm 2026.


