Chó nghiệp vụ vật ngã cướp có vũ trang trong diễn tập tại ngân hàng

Sáng 13-10, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản ngân hàng.

Các đối tượng mang hung khí "nóng" đột nhập ngân hàng

Cuộc diễn tập huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng trong Công an tỉnh, Công an thành phố Phan Thiết, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ ngân hàng, y tế cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ đặc chủng để tiến hành diễn tập tình huống.

Nhóm cướp có vũ trang khống chế nhân viên, bảo vệ ngân hàng

Tình huống giả định đặt ra là vào một buổi sáng, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận (thuộc phường Bình Hưng, TP Phan Thiết), 5 đối tượng điều khiển ô tô 7 chỗ và sử dụng súng quân dụng, dao tự chế, "bom xăng" xông vào ngân hàng để cướp tài sản.

Gần 150 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị được huy động để khống chế nhóm cướp

Sau khi uy hiếp, khống chế bảo vệ, người dân vào giao dịch và nhân viên ngân hàng, các đối tượng đã lấy được một số tiền lớn, sau đó bỏ vào ba lô và nhanh chóng tẩu thoát.

Một đối tượng khống chế con tin, quăng bơm xăng và yêu cầu cảnh sát rời đi

Thời điểm vừa ra khỏi tiền sảnh ngân hàng thì phát hiện có lực lượng công an bao vây, truy bắt nên đối tượng đã quay trở lại quầy giao dịch khống chế 12 "con tin" đưa lên tầng 3 để cố thủ, đòi yêu sách.

Các mũi tấn công của Công an Bình Thuận chia làm nhiều hướng tiếp cận nhóm cướp

Để chống trả lực lượng làm nhiệm vụ và uy hiếp các "con tin", 1 đối tượng đã ném "bom xăng" từ tầng 3 xuống phía trước ngân hàng nơi có lực lượng công an.

Một đối tượng mang theo hung khí, tiền cướp được chạy khỏi trụ sở ngân hàng

Chó nghiệp vụ phóng nhanh khi được thả ra và vồ lấy tên cướp

Chỉ sau vài giây, tên cướp đã bị khống chế bởi các chiến sĩ cảnh sát cùng chó nghiệp vụ

Sau khoảng 1 giờ thương thuyết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng của Công an tỉnh đã tổ chức các mũi đồng loạt tấn công, khống chế và bắt giữ thành công 5 đối tượng, giải cứu an toàn các "con tin".

Các tên cướp còn lại cũng bị khống chế

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, triển khai các đội hình chữa chảy dập tắt hoàn toàn đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do vụ cháy gây ra. Các lực lượng Điều tra viên, kỹ thuật hình sự cũng nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết.

Cuộc diễn tập khống chế băng nhóm dùng súng, mã tấu, bom xăng cướp ngân hàng ở trung tâm TP Phan Thiết diễn ra thành công

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: Tội phạm cướp ngân hàng là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đe doạ trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhân viên ngân hàng và người dân đến thực hiện các giao dịch. Đối tượng gây án thường manh động, liều lĩnh, sử dụng các loại hung khí, vũ khí nguy hiểm, đặt ra yêu cầu cấp bách, hết sức to lớn cho lực lượng bảo vệ và công an trong đấu tranh phòng, chống với tội phạm này.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, phát biểu

"Buổi diễn tập góp phần nâng cao mối quan hệ phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho quần chúng nhân dân, cán bộ và nhân viên các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong quá trình ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh" - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh.