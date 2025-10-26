Chờ Nguyễn Xuân Son tái xuất

Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể trở lại thi đấu cho nhà đương kim vô địch CLB Nam Định kể từ vòng 11.

Việc Nguyễn Xuân Son có thể trở lại thi đấu sau chấn thương nặng là tin vui với bản thân anh cũng như những người hâm mộ chân sút nhập tịch này. Trước đó, tiền đạo gốc Brazil bị gãy xương mác, xương chày khi khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan hồi tháng 1-2025.

Sau ca phẫu thuật nối xương thành công vào đầu năm 2025, đội ngũ y - bác sĩ dự đoán Xuân Son có thể trở lại thi đấu vào tháng 9-2025. Tuy nhiên, quá trình tập vật lý trị liệu chưa hợp lý khiến chân sút của CLB Nam Định chậm hồi phục so với dự kiến. Trong thời gian này, Xuân Son phải trở về Brazil để được điều trị chuyên sâu và duy trì nền tảng thể lực ổn định.

Chờ Xuân Son lấy lại phong độ trong màu áo CLB và tái xuất ở tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB NAM ĐỊNH

Trong dịp FIFA Days tháng 10-2025, khi V-League tạm ngưng để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia, Nguyễn Xuân Son đã chính thức tập luyện chung cùng CLB Nam Định và thi đấu giao hữu với đội Trẻ PVF-Công an Nhân dân.

Trong thời gian thiếu vắng Xuân Son, phong độ của CLB Nam Định kém ổn định ở đầu mùa giải. Đội đương kim vô địch V-League rơi xuống nhóm 5 đội cuối bảng và bị đội dẫn đầu bỏ xa đến 10 điểm. Tại đấu trường AFC Champions League Two, họ thất bại ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Kết quả này cũng khiến HLV Vũ Hồng Việt từ chức trước thềm vòng 8 V-League 2025-2026. Sự trở lại của Xuân Son hứa hẹn sẽ giúp CLB Nam Định cải thiện phong độ ở hành trình còn lại của mùa giải, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao ở 4 đấu trường: V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two, Cúp C1 Đông Nam Á.

Trong thời gian Nguyễn Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam đã đá 3 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, giành 2 chiến thắng và 1 thất bại. Trận thua đậm trước Malaysia khiến cánh cửa lọt vào vòng chung kết giải đấu của thầy trò ông Kim Sang-sik trở nên hẹp hơn.

Loại trừ khả năng tuyển Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) trừ điểm hoặc cấm tiếp tục tham dự vòng loại Asian Cup 2027 vì gian lận nhập tịch cầu thủ, tuyển Việt Nam muốn giành vé đến Ả Rập Saudi cần phải thắng 2 trận đấu còn lại ở bảng F, trong đó phải tạo cách biệt 5 bàn khi tái đấu Malaysia.

Thời gian gần đây, HLV Kim Sang-sik cũng mạnh dạn thử nghiệm nhân tố mới nhưng vẫn chưa tìm ra tiền đạo đủ tầm thay thế Xuân Son. Nếu Xuân Son nhanh chóng lấy lại phong độ, hàng công của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ mạnh lên gấp 3 lần, khi chân sút này tái hợp với đồng đội cũ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) - tiền vệ gốc Brazil vừa nhập quốc tịch Việt Nam. Bộ đôi này từng góp công lớn giúp CLB Bình Định lọt vào tốp 3 đội xuất sắc nhất giải đấu quốc nội mùa 2021, 2022. Chuyển đến CLB Nam Định, Xuân Son kết hợp với Hoàng Hên tạo thành "song sát" hiệu quả ở V-League, giúp đội bóng thành Nam vô địch 2 mùa liên tiếp.

Khi sức mạnh tuyển Malaysia suy giảm vì mất 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, tuyển Việt Nam với sự kết hợp của Xuân Son và Hoàng Hên sẽ tạo nên hàng công đẳng cấp nhất Đông Nam Á. Qua đó, việc giành một kết quả có lợi trước Malaysia trong lần tái đấu vào cuối tháng 3-2026 không còn là nhiệm vụ khó khăn đối với thầy trò ông Kim Sang-sik.