"Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" có gì?

Nhằm đa dạng hóa các hình thức chăm lo, góp phần mang đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy cho đoàn viên Công đoàn, người lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026".

Chương trình diễn ra với hình thức trực tuyến, quy mô toàn quốc, dành cho đoàn viên thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Đoàn viên - lao động mua sắm tại "Phiên chợ nghĩa tình" dịp Tết 2025 do Công đoàn TPHCM tổ chức

Thời gian thực hiện Chương trình là từ 0 giờ ngày 20-12-2025 đến 24 giờ ngày 3-2-2026 (tức 0 giờ ngày 1-11 đến 24 giờ ngày 16-12 âm lịch), tại địa chỉ: https://chotet.congdoan.vn/ hoặc ứng dụng Chương trình 2026 trên nền tảng IOS, Anroid.

Dự kiến sẽ có 200.000 đoàn viên tham gia chương trình. Trong đó, mỗi đoàn viên sẽ được tổ chức Công đoàn hỗ trợ 500.000 đồng/người để mua sắm trực tuyến, tổng số tiền hỗ trợ là 100 tỉ đồng.

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" chủ yếu bán các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người lao động dịp Tết do các doanh nghiệp trong nước cung cấp, chất lượng cao, giá ưu đãi. Cụ thể như: lương thực, thực phẩm (gạo, đậu, măng, miến, nấm, mộc nhĩ, nông sản khô); bánh, kẹo, mứt, các loại gia vị; đồ uống (bia, rượu và các loại đồ uống); hàng may mặc, hóa phẩm, điện tử, gia dụng; gói quà, giỏ quà Tết; đồ trang trí và sản phẩm liên quan đến ngày Tết...

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2025" trực tuyến đã thu hút sự gần 200.000 lượt đoàn viên Công đoàn tham gia mua sắm với tổng trị giá hàng hóa gần 90 tỉ đồng.