HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chớ xem nhẹ bệnh nghề nghiệp

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Nhiều loại độc chất có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và âm thầm gây nhiều hệ lụy sức khỏe đáng sợ đến người lao động

Nhiều năm quen với tiếng máy dập, máy cắt kim loại trong xưởng cơ khí, chị N.T.H (38 tuổi, công nhân ở TP HCM) bắt đầu xuất hiện tình trạng ù tai, nghe kém nhưng nghĩ chỉ là mệt mỏi thông thường. Đến khi thường xuyên không nghe rõ đồng nghiệp trò chuyện, phải tăng âm lượng điện thoại và tivi ở mức lớn, chị mới đi bệnh viện.

Nhiều thương tổn âm thầm bào mòn

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp - Phục hồi chức năng TP HCM cho thấy chị H. bị điếc nghề nghiệp do tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép. Các bác sĩ cho biết đây là bệnh lý tiến triển âm thầm, tổn thương thính giác thường không thể hồi phục hoàn toàn. Trường hợp chị H. là lời cảnh báo về nguy cơ mất thính lực ở người lao động làm việc trong môi trường tiếng ồn lớn nhưng chưa được bảo hộ đúng mức.

Chớ xem nhẹ bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho công nhân

Anh P.V.T (42 tuổi, ở Đồng Nai) cũng là nạn nhân bị bệnh nghề nghiệp do môi trường làm việc. Sau gần 10 năm làm tại cơ sở tái chế ắc-quy, thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ, đau nhức tay chân, ban đầu, anh nghĩ do làm việc nặng nhọc. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nghiêm trọng khi xuất hiện run tay, giảm trí nhớ và đau bụng kéo dài. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu của anh cao gấp nhiều lần mức cho phép, được chẩn đoán nhiễm độc chì nghề nghiệp. Nguyên nhân được xác định do thường xuyên tiếp xúc với khói bụi chì trong môi trường làm việc. Theo bác sĩ, nhiễm độc chì có thể gây tổn thương thần kinh, thiếu máu, suy giảm chức năng gan thận và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu không được phát hiện sớm.

Theo TS-BS Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115 TP HCM, do điều kiện môi trường làm việc, áp lực cường độ công việc và hạn chế trong việc chăm sóc sức khỏe nên công nhân - lao động dễ mắc các bệnh nghề nghiệp. Trong số hơn 260 công nhân được bệnh viện khám sức khỏe mới đây cho thấy tỉ lệ phát hiện bệnh lý chiếm khoảng 30%, nhất là các bệnh rối loạn chuyển hóa lipid, gan nhiễm mỡ, tật khúc xạ, tăng huyết áp. Đặc biệt, một số trường hợp phát hiện tổn thương phổi, sỏi túi mật, thiếu máu, bướu giáp… có trường hợp nghi ngờ bị ung thư. "Việc tầm soát cho công nhân - lao động là rất quan trọng, giúp họ phát hiện sớm bệnh tật để có hướng điều trị hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân" - BS Lộc nhấn mạnh.

Chủ động phòng ngừa

PGS-TS-BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp - Phục hồi chức năng TP HCM, cho biết bệnh nghề nghiệp đang là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm đối với người lao động làm việc trong môi trường công nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý, tầm soát và phòng ngừa hiện vẫn chưa được thực hiện đồng bộ tại nhiều doanh nghiệp. Nguyên nhân đầu tiên là nhiều người lao động chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về các bệnh lý nghề nghiệp có thể gặp phải trong môi trường làm việc. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đúng mức đến công tác dự phòng, bảo hộ lao động và bảo hiểm bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Ngành y tế khuyến cáo mỗi môi trường lao động đều tiềm ẩn những nguy cơ bệnh lý đặc thù khác nhau. Chẳng hạn, tại các xưởng dệt may, người lao động có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, viêm phổi do thường xuyên tiếp xúc với bụi sợi… Nhiều trường hợp chưa được trang bị đầy đủ khẩu trang, kính hoặc các phương tiện bảo hộ phù hợp để hạn chế tác động lâu dài đến sức khỏe. Còn làm ở lĩnh vực sản xuất ắc-quy, hóa chất hoặc kim loại nặng có nguy cơ nhiễm độc chì, nhiễm độc lưu huỳnh và nhiều loại độc chất khác.

"Điều đáng lo ngại là quá trình nhiễm độc thường diễn ra âm thầm trong thời gian dài, đến khi bệnh bùng phát thì sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều loại độc chất có thể tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm và gây tổn thương đa cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về máu, suy giảm miễn dịch hoặc thậm chí ung thư" - BS Hoàng cảnh báo.

Theo các bác sĩ, hiện nay nhiều doanh nghiệp mới chỉ dừng ở khám sức khỏe tổng quát mà chưa chú trọng tầm soát chuyên sâu các bệnh nghề nghiệp đặc thù. Để giảm nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giúp người lao động hiểu rõ những nguy cơ bệnh lý đặc thù trong môi trường làm việc của mình. Khi có kiến thức, người lao động sẽ chủ động hơn trong việc tự bảo vệ sức khỏe và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.

Ngành y tế cũng nhấn mạnh vai trò của công tác dự phòng bởi việc phòng bệnh tốt sẽ giúp giảm nguy cơ nhập viện và hạn chế các biến chứng nặng do bệnh nghề nghiệp gây ra. Tùy từng môi trường lao động, các cơ sở y tế sẽ áp dụng các xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Ví dụ, với người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc chì, cần xét nghiệm máu để phát hiện độc chất ngay từ giai đoạn sớm trước khi gây biến chứng nghiêm trọng. 

Bề nổi của "tảng băng chìm"

Theo thống kê gần đây nhất, cả nước có khoảng 54 triệu người lao động, trong đó 15 triệu người ước tính thường xuyên tiếp xúc với yếu tố có hại. Tuy nhiên, số trường hợp được khám bệnh nghề nghiệp chỉ chiếm khoảng 3%. Tại TP HCM có tới 370.000 người lao động tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm nhưng chỉ khoảng 90.000 người được khám phát hiện bệnh, tương đương 25%. Việt Nam ghi nhận khoảng 33.000 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp - một con số được ví như phần nổi của "tảng băng chìm".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo