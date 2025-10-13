HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chó xông vào nguy hiểm cứu gia đình chủ trong động đất ở Philippines

Tường Như

(NLĐO) - Một chú chó trở thành biểu tượng của lòng trung thành và dũng cảm sau khi lao thẳng vào bảo vệ gia đình chủ trong động đất tại miền Trung Philippines.

Chú chó cứu chủ đó là Luke, 4 tuổi, thuộc giống aspin (giống chó bản địa của Philippines). 

Theo tổ chức cứu hộ Hope for Strays, khi ngôi nhà của gia đình chủ Luke bắt đầu sụp đổ vì chấn động mạnh 6,9 độ tối 30-9, thay vì bỏ chạy, Luke đã lao thẳng về phía nguy hiểm để che chắn cho chủ nhân khỏi những mảnh vỡ rơi xuống.

Tờ Inquirer cho biết hành động quả cảm ấy đã giúp gia đình người chủ thoát khỏi thương tích nghiêm trọng, dù họ vẫn bị xây xát nhẹ. Nhưng Luke thì không may mắn như vậy, phần thân dưới của chú bị đè dưới đống gạch vụn khiến chú không thể đi lại khi được tìm thấy.

Không phải siêu nhân, mà là một chú chó tên Luke - Ảnh 1.

Luke được tìm thấy dưới đống gạch vụn hai ngày sau trận động đất. Ảnh: Facebook – Hope for Strays

Hai ngày sau trận động đất, vào khoảng 10 giờ 30 tối 2-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Luke trong tình trạng kiệt sức và đau đớn. Chú được nhanh chóng đưa đến phòng khám thú y Grandline ở TP Danao, miền Bắc Cebu và đến nơi vào 1 giờ sáng hôm sau.

Theo Hope for Strays, hành trình dài ba tiếng đồng hồ đến phòng khám vô cùng vất vả vì Luke chỉ có thể ngồi hoặc nằm do bị thương nặng. Khi đến nơi, chú được chăm sóc y tế khẩn cấp, bao gồm chụp X-quang và thực hiện nhiều xét nghiệm khác để xác định mức độ tổn thương.

Đến ngày 5-10, các bác sĩ thú y cho biết Luke tỉnh táo, ăn uống bình thường và phản ứng tốt nhưng họ lo ngại chú bị tổn thương dây thần kinh vùng chậu nên cần được theo dõi sát sao trong thời gian dài.

Hiện Luke đang an toàn và được điều trị tích cực tại phòng khám song chi phí điều trị ước tính khoảng 12.000 peso. Tổ chức Hope for Strays cùng gia đình của Luke đang kêu gọi sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng để giúp chú hồi phục hoàn toàn.

Không phải siêu nhân, mà là một chú chó tên Luke - Ảnh 2.

Luke đang được chăm sóc tại phòng khám thú y sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: Facebook – Hope for Strays

"Luke là định nghĩa thực sự của một anh hùng" - Hope for Strays chia sẻ trên Facebook.

Câu chuyện của Luke nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 11.000 lượt tương tác và 1.700 lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ. Hàng ngàn người yêu động vật đã bày tỏ sự cảm phục, gửi lời cầu chúc và động viên chú chó dũng cảm này.

Tin liên quan

Những chú chó cứu hộ anh hùng trong trận động đất thảm họa

(NLĐO) - Chó luôn là một trong những anh hùng của nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất. Những chú chó tìm kiếm và cứu nạn được huấn luyện đặc biệt đã cứu sống nhiều người khỏi đống đổ nát trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kì và Syria.

Hàn Quốc cấm triệt để tiêu thụ thịt chó

(NLĐO) – Quốc hội Hàn Quốc ngày 9-1 thông qua dự luật cấm nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó để lấy thịt, mở đường tiến tới việc xóa bỏ món ăn không còn được ưa chuộng nhiều.

Chó nhà "ra oai", 2 con gấu to lớn phải trèo tường bỏ trốn

(NLĐO) - Một chú chó ở Tây Tạng đã khiến cư dân mạng trầm trồ khi dũng cảm xua đuổi hai con gấu hoang to lớn đang tìm cách đột nhập sân nhà.

