Choáng với khóa học "Căng chỉ - Filler - Botox" 3 ngày có chứng chỉ

Ngày 14-5, Sở Y tế TP HCM cho biết thanh tra sở này vừa phối hợp cùng Thanh tra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) TP HCM kiểm tra một cơ sở đào tạo tiêm filler, botox trái phép trên địa bàn quận Tân Bình.



Cơ sở có bảng hiệu "Green Skin Center" tại địa chỉ 59 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình đào tạo, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trái phép. (Ảnh: Sở Y tế TP HCM)

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận cơ sở "Green Skin Center" (59 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) có quảng bá trên các trang mạng với nội dung: "Cam kết học tiểu phẫu cấp tốc bao ra nghề từ 3-5 ngày, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo kèm 1:1 bao vật tư, bao mẫu thực hành tại Green Skin Center". Đáng chú ý, cơ sở này đào tạo nhưng chưa được cấp phép.

Ngay sau đó, cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp cùng Thanh tra Sở LĐ-TB-XH thành lập đoàn kiểm tra cơ sở trên. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này không mở cửa cho vào. Sau đó, đoàn phải nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương mới vào được bên trong và phát hiện có một số người là học viên đang tham gia khóa đào tạo.

Cơ sở này chỉ xuất trình được 2 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bà Ngô Thị Thơm làm giám đốc và doanh nghiệp do ông Trần Khánh Bảo làm giám đốc. Cả 2 giấy chứng nhận đều do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM cấp.

Qua tìm hiểu, các học viên cho biết đăng ký tham gia khóa học từ thông tin quảng cáo trên Facebook "Trung tâm căng chỉ Colagen Green" và do bạn bè từng tham gia khóa học giới thiệu.

Ông D.T.T (một người tham gia khóa đào tạo) cho biết ông đã đóng 1 triệu đồng để tham gia khóa học. Sau 3 ngày sẽ được cấp bằng và người dạy là ông Trần Khánh Bảo.

Đoàn kiểm tra còn ghi nhận các giấy tờ có nội dung: "Certificate of Completion" đóng dấu Công ty TNHH Green Skin Center; "Certificate" của Trung tâm Đào tạo nghề Green xác nhận học viên tham gia và hoàn thành khóa đào tạo "Căng chỉ - Filler – Botox sơ cấp, trung cấp; Trung tâm Đào tạo nghề Green in chứng chỉ sơ cấp, trung cấp cho các học viên đã hoàn thành khóa học căng chỉ - filler - botox có chữ ký CEO bác sĩ Trần Khánh Bảo và hình ảnh con dấu của Công ty TNHH TM DV Green Skin Center và Công ty TNHH Green Skin Center.

Thanh tra 2 sở sẽ tiếp tục phối hợp làm rõ các nội dung vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở này. Đồng thời, làm rõ "CEO BS Trần Khánh Bảo" là ai và sẽ công bố kết quả xử lý vi phạm hành chính trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Sở Y tế TP HCM kêu gọi các tổ chức, cá nhân đã từng tham gia các khóa đào tạo do 2 công ty nêu trên tổ chức gửi thông tin về Thanh tra Sở Y tế để tổng hợp xử lý vi phạm đối với 2 công ty trên vì đã đào tạo, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Điện thoại phản ánh qua đường dây nóng 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, xử lý theo quy định.