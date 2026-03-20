Pháp luật

Choáng với số siêu xe, vàng, USD, thu giữ trong đường dây của Mr Pips

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), cảnh sát đã thu giữ hơn 1.000 miếng vàng, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn, trong đó có rất nhiều siêu xe.

Liên quan đến vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, siêu xe và nhiều tài sản xa xỉ khác.

Tài sản khủng trong vụ án Mr Pips: Siêu xe , vàng và hàng triệu USD bị thu giữ - Ảnh 1.

Những chiếc siêu xế hộp của Phó Đức Nam

Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.

Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỉ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Tài sản khủng trong vụ án Mr Pips: Siêu xe , vàng và hàng triệu USD bị thu giữ - Ảnh 2.

Số vàng được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng chú ý, trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc. Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini.

Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S. Bên cạnh đó, Cảnh sát thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda.

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Audio: Shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips như nào?

Audio: Shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips như nào?

(NLĐO) - Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một “công ty tài chính ngầm”.

Hai cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, rửa tiền nhận lương theo tháng

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã chuyển tiền qua công ty do Shark Bình làm chủ rồi nạp vào các sàn forex.

lừa đảo siêu xe Phó Đức Nam Mr Pips
