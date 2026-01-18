Chơi thể thao trong thời tiết lạnh cần lưu ý gì?

Bạn đọc VŨ QUÂN (Hà Nội) hỏi: "Gần đây xảy ra nhiều trường hợp đột quỵ, đột tử khi chơi thể thao. Xin bác sĩ cho biết khi tập luyện ngoài trời dưới thời tiết lạnh cần lưu ý những gì để hạn chế rủi ro?".

BS NGUYỄN HUY HOÀNG, Hội Y học dưới nước và Ôxy cao áp Việt Nam, trả lời: Thời tiết lạnh là một dạng "stress" mạnh với hệ tim mạch. Khi nhiệt độ xuống thấp, các mạch máu co lại để giữ nhiệt cho tim và não, khiến huyết áp tăng, tim phải co bóp nhanh và mạnh hơn. Nếu vận động thể lực cùng lúc, tim phải chịu tác động "kép": Vừa chống chọi với lạnh vừa đáp ứng nhu cầu ôxy tăng cao do gắng sức, làm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và rối loạn nhịp tim tăng rõ rệt.

Bên cạnh đó, trời lạnh khiến cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi bay hơi nhanh, trong khi cảm giác khát lại giảm, làm máu trở nên đặc và dễ hình thành cục máu đông. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, người hút thuốc hoặc từng có tiền sử đột quỵ. Trong thời tiết lạnh, các môn thể thao đòi hỏi gắng sức đột ngột, cường độ cao như bơi nước lạnh, chạy nước rút, tập HIIT ngoài trời, bóng đá, bóng rổ cường độ cao hay pickleball tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn do khiến tim phải làm việc quá tải. Ngược lại, những môn có cường độ vừa phải, nhịp điệu đều như đi bộ nhanh, thái cực quyền, yoga, đạp xe trong nhà hoặc bơi tại bể nước ấm thường an toàn hơn khi nhiệt độ xuống thấp.

Để giảm rủi ro, người tập cần giữ ấm đúng cách, chú ý che chắn các vùng quan trọng như đầu, cổ, ngực, tay chân; mặc theo nguyên tắc 3 lớp gồm lớp thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt và chắn gió. Khởi động cũng cần kéo dài hơn bình thường khoảng 15-20 phút, ưu tiên thực hiện trong nhà hoặc nơi kín gió để giúp nhịp tim và huyết áp tăng dần, tránh tăng đột ngột. Điều quan trọng là điều chỉnh cường độ phù hợp với thời tiết, độ tuổi, thể trạng và bệnh nền.