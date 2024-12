Chơi trốn tìm, bé 5 tuổi bị gã đàn ông xâm hại

Ngày 30-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh (SN 1978; trú khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam bị can Nguyễn Phước Anh (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Trước đó, vào ngày 29-10, Nguyễn Phước Anh đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. (SN 2019) khi cháu bé 5 tuổi này đang chơi trốn tìm ở khu vực xung quanh nhà tại khối phố Bình Hòa.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức phê chuẩn.