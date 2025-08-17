Chọn đúng đồ, nhà sẽ đẹp

Chọn một bảng màu chủ đạo (trắng - be - gỗ sáng) để căn hộ trông rộng và đồng nhất; sắc màu điểm nhấn có thể là một chiếc gối màu cam đất hay bình hoa xanh lá.

Sắp xếp theo quy tắc "cao - trung - thấp": trên tường là tranh tối giản; tầm mắt là sofa gọn, bàn trà nhỏ; dưới sàn là thảm đan mộc mạc tạo cảm giác ấm. Ưu tiên nội thất đa năng (bàn trà có hộc, ghế có ngăn) để giấu đồ mà không rối mắt. Đưa cây xanh bản lá lớn vào các góc nhận sáng, vừa lọc không khí vừa làm dịu thị giác.

Ánh sáng tự nhiên là "trang sức" rẻ nhất: dùng rèm voan mỏng, hạn chế chia nhỏ không gian bằng vách đặc. Mỗi tối, chỉ cần 5 - 10 phút trả đồ về "đúng chỗ", bạn sẽ thấy ngôi nhà lúc nào cũng gọn gàng, ấm áp.



