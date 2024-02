Chọn lối sống xanh - Giới trẻ đam mê ăn chay

Việc ăn chay trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người nhằm giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn, đặc biệt sau những ngày ngập trong thịt mỡ, bánh chưng, bánh tét dịp Tết.

Ăn chay nhẹ, khỏe

Xu hướng hiện nay, nhiều người chọn ăn thuần chay hoặc ăn nhiều rau củ, đạm thực vật để thanh lọc cơ thể, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Nhu cầu tiêu dùng gia tăng khiến thị trường các mặt hàng chay trở nên đa dạng và cạnh tranh hơn.

Cuối giờ chiều ngày giữa tuần, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (25 tuổi, ngụ quận 8) bước nhanh vào khu vực rau củ quả và thực phẩm khô siêu thị Co.opXtra Vạn Hạnh (Vạn Hạnh Mall, quận 10, TP HCM). Chớp nhoáng trong 20 phút, chị đi ra quầy thu ngân với giỏ hàng đầy đủ các món rau, nấm, bún, gia vị… để nấu món lẩu nấm chay và các loại xà lách, cà chua, ớt chuông, dưa leo cho món salad trộn. "Tôi thích ăn chay và chú trọng ăn uống đủ dinh dưỡng. Vì vậy, tôi thường ghé siêu thị mua nguyên liệu về chế biến để bảo đảm hàng hóa chất lượng, đa dạng và đủ chất" - chị Tuyền nói.

Khảo sát nhanh tại các siêu thị và chợ ở TP HCM, trong nửa đầu tháng giêng, người tiêu dùng tăng mua các mặt hàng rau củ, trái cây, đồ chay khô, đông lạnh, các món ăn liền.

Hiện nay, các loại thực phẩm chay khá đa dạng mẫu mã, chủng loại, đặc biệt là các loại thực phẩm chay chế biến sẵn để đông lạnh, khi dùng chỉ cần hấp, chiên, xào; các loại thực phẩm chay khô tự chế biến hay thực phẩm chay nấu sẵn từ các tiệm, cửa hàng có thể dùng ngay… Tiêu thụ mạnh nhất hiện nay là các loại nem chay, giò nạc, giò nấm, chả giò chay, đậu hũ non, há cảo chay… Nhiều sản phẩm ăn chay do doanh nghiệp Việt sản xuất với mức giá bình dân, dễ chế biến, góp phần giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, an tâm khi sử dụng thực phẩm chay. Chẳng hạn, các mặt hàng củ cải muối, dưa món, canh rong biển, khô gà lá chanh, sườn ram, đậu phộng, nem chay... có giá dao động từ 20.000 - 80.000 đồng/phần.

Tiệc buffet chay với hơn 1.000 món ăn chay các loại, thanh đạm tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra

Giảm giá đến 30% cho thực phẩm chay

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food… thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lượng hàng chay tăng lên 30% so với tháng kinh doanh bình thường, bao gồm các mặt hàng gia vị, đồ khô như chao, dầu hào, nước mắm chay, mì chay, tàu hũ ky, bò lát chay, bóng cá chay, bò nướng chay, sườn non lúa mạch, chả giò chay, bún riêu chay, canh rau củ nấm, khổ qua nhồi thịt chay, cá bò viên chay, thịt chân nấm… Các siêu thị, cửa hàng đồng thời đưa lên quầy kệ hàng loạt các mặt hàng rau xanh, củ quả tươi, trái cây.

Hiện nay, nhu cầu mua các loại thực phẩm chay tại siêu thị tăng khoảng 15% - 20% so với ngày thường. Với phương châm "thực phẩm chay, lành sức khỏe", Co.opmart, Co.opXtra áp dụng giảm giá từ 10% - 30% cho nhóm thực phẩm chay, bao gồm gia vị, thực phẩm khô và rau củ…

Các loại thực phẩm dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe như sữa tươi, sữa hạt, sữa đậu đen, thực phẩm dinh dưỡng, nước yến… cũng được giảm giá đến 25%. Khách hàng mua càng nhiều càng được ưu đãi lớn: giảm mạnh chỉ còn 0 đồng, 2.500 đồng, 5.000 đồng… khi mua sản phẩm thứ 2, 4, 6. Đặc biệt, trong đợt này, ngoài chương trình khuyến mãi chung, khách hàng thành viên cấp độ càng cao càng có cơ hội mua nhiều loại thực phẩm với giá ưu đãi. Theo đó, cấp độ thành viên càng cao thì càng được giảm giá sâu.

Đáng chú ý, bên cạnh các mặt hàng chay được trưng bày tại quầy kệ với mức giá ưu đãi, trong ngày 24-2 (rằm tháng giêng), một số Co.opmart (Bình Triệu, Phú Thọ, Văn Thánh, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bình, Phan Văn Trị) tổ chức tiệc buffet chay. Trong 1 ngày duy nhất, 5 siêu thị này giới thiệu hơn 1.000 món ăn chay các loại, thanh đạm và ngon miệng với giá vé hỗ trợ chỉ 49.000 đồng/người lớn và 29.000 đồng/trẻ em.