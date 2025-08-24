HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Chọn mua máy tính AI phù hợp

Bài và ảnh: Anh Phúc

Chọn máy tính cần ưu tiên hóa phần cứng phù hợp công việc, CPU mạnh, tương thích với các phần mềm AI

Mùa tựu trường 2025 này, nhu cầu trang bị máy tính (laptop và cả PC) của thầy cô và học trò, đặc biệt là các tân sinh viên, tăng cao. Theo các chuyên gia, người dùng nên chọn mua thiết bị phù hợp với khả năng tài chính, đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai.

AI PC lên ngôi

AI PC thật sự tham gia thị trường thế giới chỉ mới từ năm 2024, khoảng 2 năm sau khi ứng dụng AI đầu tiên được phổ cập cho người dùng cuối là ChatGPT của OpenAI hồi cuối tháng 11-2022.

Được gọi là AI PC khi máy tính cá nhân được trang bị cả phần cứng (CPU tích hợp chip xử lý AI NPU) và phần mềm (hệ điều hành hỗ trợ AI, như Windows với Copilot+, cùng với các ứng dụng AI). Theo hãng Intel, AI PC là máy tính cá nhân sử dụng AI để nâng cao năng suất, khả năng sáng tạo, chơi game, giải trí và nhiều lĩnh vực khác. 

AI PC nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu khi các nhà sản xuất chip và linh kiện, cùng các nhà phát triển phần mềm ứng dụng tăng tốc khai thác công nghệ AI, kết hợp với việc gia tăng tích hợp các khả năng AI biên vào thiết bị cá nhân. 

Theo dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, số lượng AI PC có thể chiếm tới 43% tổng số máy tính xuất xưởng trong năm 2025, đạt 114 triệu chiếc. Theo ông Eric Lee - Giám đốc khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào), ASUS (khối kinh doanh hệ thống), từ khi chiếc Copilot+ PC đầu tiên ra mắt vào năm 2024, thị phần của dòng sản phẩm này trong phân khúc tiêu dùng tại Việt Nam ban đầu chỉ dưới 1%. 

Tuy nhiên, đến tháng 8-2025, con số này đã tăng khoảng 5%. Riêng trong danh mục sản phẩm tiêu dùng của ASUS, tỉ lệ này thậm chí cao hơn, đạt khoảng 8% tổng số lượng máy bán ra - tính đến tháng 8.

Chọn mua máy tính AI phù hợp - Ảnh 1.

Chọn mua laptop AI tại một cửa hàng FPT Shop ở TP HCM

Theo các chuyên gia, thị trường AI PC tăng trưởng với tốc độ nhanh chưa từng có. Không chỉ do đáp ứng "cơn sốt AI" mà còn có thêm yếu tố "thời điểm". Cụ thể là trong thời kỳ đại dịch COVID-19, do nhu cầu phải chuyển sang làm việc online từ xa, trong khi nguồn cung ứng trên thị trường bị đứt gãy, nhiều người đã phải mua bất cứ máy tính nào có được, kể cả hàng tồn kho. Vì vậy, những thiết bị này hiện không còn đáp ứng được nhu cầu công việc.

Tùy nhu cầu, khả năng tài chính

Nhiều năm trước, thị trường laptop đã chiếm số lượng áp đảo trên thị trường PC. Chẳng hạn, trong quý I/2024, trong tổng số 59,8 triệu chiếc PC được xuất xưởng trên toàn cầu, có tới 50,3 triệu chiếc laptop, còn máy tính bàn chỉ có 16,1 triệu chiếc (tỉ lệ 3,1:1).

Vì thế, hiện nay, laptop AI chiếm đa số áp đảo trên thị trường AI PC. Gartner dự báo trong năm 2026, tổng số laptop AI xuất xưởng sẽ đạt tới 102,4 triệu chiếc, trong khi chỉ có 11,8 triệu chiếc desktop AI. Riêng trong khối doanh nghiệp, laptop AI sẽ là lựa chọn duy nhất trong năm 2026.

Hiện nay, trên thị trường, người dùng có thể "rộng tay" lựa chọn cho mình một chiếc AI PC ưng ý, cả về nhu cầu lẫn khả năng tài chính. Các thương hiệu laptop quen thuộc như ASUS, MSI, Dell, Lenovo, HP… đều liên tục đưa ra thị trường những mẫu AI PC mới dựa trên các vi xử lý của Intel, AMD và Qualcomm. Sức mạnh của laptop AI giờ không quá chênh lệch với desktop AI có mức giá thậm chí cao hơn. Chẳng hạn, trước đây, hiệu năng chỉ có thể đạt được trên desktop PC trong tầm giá 50-70 triệu đồng, nhưng giờ đây, có thể đạt được trên laptop có cấu hình tương đương ở mức giá khoảng 50 triệu đồng.

Các hệ thống bán lẻ cũng hợp tác với nhà sản xuất để đưa ra vô số chương trình ưu đãi kích cầu AI PC, chủ yếu là laptop AI. Chẳng hạn như hệ thống bán lẻ hàng công nghệ FPT Shop, trong mùa tựu trường 2025 đã triển khai chương trình "Tân Bling Đỉnh - AI Thông Minh". 

Đây là chương trình có loạt ưu đãi thiết thực dành riêng cho giới trẻ, tập trung vào thiết bị tích hợp AI và dịch vụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Không chỉ giảm giá đặc biệt cho thầy trò, FPT Shop còn áp dụng chính sách trả góp linh hoạt với lãi suất 0% và lựa chọn trả trước 0 đồng. Nhiều sản phẩm trong chương trình còn được nâng thời hạn bảo hành lên đến 3 năm.

Chính vì thị trường hiện đã có rất nhiều mẫu mã AI PC nhưng cũng khiến người dùng bối rối khi chọn mua sản phẩm phù hợp. Các chuyên gia khuyên người dùng nên dự phòng khả năng đáp ứng các nhu cầu tương lai gần. 

Cần phải ưu tiên hóa phần cứng cho yêu cầu công việc của mình, tập trung vào CPU mạnh mẽ với các nhân AI (NPU) riêng, card đồ họa rời - lý tưởng là hỗ trợ AI - có từ 8GB VRAM trở lên và bộ nhớ RAM ít nhất cũng 16GB hay 32GB. Ổ lưu trữ phải từ 1TB trở lên, tốt nhất là dùng loại SSD. Toàn bộ phần cứng này phải bảo đảm tương thích với các phần mềm ứng dụng AI mà người dùng cần. Dĩ nhiên, cũng phải có khả năng tương thích với thế hệ Windows 12 trong tương lai.

Về giá cả thì chỉ cần tìm nơi bán giá hợp lý, vì giá thành của AI PC giờ đã giảm đáng kể. Việc thanh toán cũng có nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với mọi khả năng tài chính. 

Trong cuộc trao đổi với báo chí tại TP HCM mới đây, ông Peter Chang - Tổng Giám đốc ASUS châu Á - Thái Bình Dương (khối kinh doanh hệ thống), cho biết: "Thị trường AI PC đã tăng trưởng nhanh chóng trong năm qua, xu hướng này lan rộng tại Việt Nam. Hiện tại, AI PC - các PC được tích hợp NPU - có 3 nhóm thiết bị: AI phổ thông, AI thế hệ mới và AI nâng cao. Nếu tính cả 3 nhóm này, AI PC hiện chiếm khoảng 30% tổng thị trường PC tại Việt Nam. Trong khi đó, một số quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đã vượt qua mốc 50% nhưng tiềm năng thị trường Việt Nam tăng trưởng là rất lớn do người tiêu dùng Việt, nhất là giới trẻ, rất nhanh nhạy với công nghệ".


