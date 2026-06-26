Chọn nguyện vọng ĐH phù hợp khi biết điểm thi

Tại talkshow trực tuyến "Làm gì khi biết điểm thi? Chọn nguyện vọng phù hợp", trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức chiều 25-6, các chuyên gia tuyển sinh đã chia sẻ nhiều lưu ý quan trọng, giúp thí sinh tránh những sai lầm đáng tiếc trong giai đoạn xét tuyển.

Không chỉ nhìn vào điểm thi

Khi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 sắp được công bố, nhiều thí sinh đứng trước áp lực điều chỉnh nguyện vọng ĐH. Theo các chuyên gia tuyển sinh, việc bình tĩnh đánh giá năng lực, hiểu đúng quy chế và tận dụng các cơ hội xét tuyển sẽ giúp thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Ngay trước thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, các chuyên gia cho rằng điều cần thiết nhất là thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh. ThS Trần Lê Trọng Phúc, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường ĐH Mở TP HCM, khuyến nghị thí sinh không nên quá chủ quan nếu đạt điểm cao nhưng cũng không bi quan nếu kết quả chưa như kỳ vọng. Đây là thời điểm để đánh giá lại năng lực, sở thích, tìm hiểu thông tin tuyển sinh và xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Đại diện các trường tham gia chương trình tại Báo Người Lao Động chiều 25-6.Ảnh: DUY PHÚ

Trong khi đó, ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), nhấn mạnh sau khi biết điểm thi, điều đầu tiên thí sinh cần làm là ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của bản thân. "Bây giờ không phải để tiếc nuối hay nói câu "giá như". Với điểm thi của mình, thí sinh nên tỉnh táo xây dựng lại kế hoạch, đặt lại nguyện vọng phù hợp, tinh chỉnh làm sao để đạt được cơ hội vào ĐH đúng ngành nghề nhất".

Theo các chuyên gia, một trong những sai lầm phổ biến là chỉ nhìn vào điểm thi hoặc điểm chuẩn năm trước để đánh giá cơ hội trúng tuyển ĐH.

ThS Võ Thị Lan Hương, đại diện Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho rằng sau khi có điểm thi, thí sinh cần lập danh sách ngành học, trường ĐH mong muốn theo học, đồng thời nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và phương thức quy đổi điểm của từng trường. "Ngay lúc này, các em hãy đọc thật kỹ đề án tuyển sinh và cách tính điểm của từng trường. Tuyệt đối không đưa dữ liệu thông tin cá nhân lên ChatGPT hay công cụ AI khác để tính toán điểm".

ThS Trần Lê Trọng Phúc cũng lưu ý thí sinh nên đối chiếu điểm thi với phổ điểm từng tổ hợp xét tuyển, thay vì chỉ so sánh với điểm chuẩn các năm trước. Theo ThS Phúc, với 15 nguyện vọng được đăng ký năm nay, thí sinh hoàn toàn có thể chia thành nhóm nguyện vọng kỳ vọng, nhóm phù hợp và nhóm an toàn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga, đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng việc lựa chọn nguyện vọng không nên chỉ dựa trên điểm số. "Ngành học phù hợp trong môi trường phù hợp sẽ giúp thí sinh hứng thú học tập hơn là chọn một ngành "hot" nhưng quá sức với bản thân".

Các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều thí sinh vẫn hiểu chưa đúng nguyên tắc xét tuyển ĐH trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống chỉ công nhận nguyện vọng có thứ tự cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Vì vậy, việc sắp xếp nguyện vọng phải dựa trên mức độ yêu thích thực sự thay vì chạy theo điểm chuẩn.

Thêm nhiều lựa chọn từ các trường ĐH

Bên cạnh việc tư vấn chiến lược xét tuyển, các trường ĐH cũng giới thiệu nhiều chương trình đào tạo mới, chính sách học bổng và cơ hội học tập nhằm thu hút thí sinh.

Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, bên cạnh chương trình chuẩn còn có chương trình đặc thù, chương trình tích hợp và chương trình tiếng Anh toàn phần. Theo ThS Võ Thị Lan Hương, việc lựa chọn chương trình học cần dựa trên năng lực, định hướng nghề nghiệp và điều kiện tài chính của từng thí sinh. "Đặc biệt với chương trình tiếng Anh toàn phần, các em cần xác định rõ quyết tâm theo học và chuẩn bị năng lực ngoại ngữ phù hợp để đáp ứng yêu cầu học tập trong suốt khóa học" - ThS Lan Hương nhắn nhủ.

Năm 2026, Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng mở rộng tuyển sinh tại hai phân hiệu Huế và Quảng Ngãi với tổng cộng 3.000 chỉ tiêu. Hai cơ sở này tuyển sinh 5 ngành, gồm Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế.

Trường ĐH Mở TP HCM tiếp tục đa dạng hóa chương trình đào tạo với hơn 40 chương trình chính quy và 17 chương trình đào tạo tiên tiến. Theo ThS Trần Lê Trọng Phúc, nhà trường còn triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế với các đối tác như ĐH Flinders (Úc) và một số trường ĐH của Pháp, tạo thêm lựa chọn cho người học muốn tiếp cận môi trường giáo dục toàn cầu.

Đáng chú ý là tháng 5-2026, Trường ĐH Mở TP HCM được phép thành lập phân hiệu tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai. Trong giai đoạn đầu, phân hiệu dự kiến đào tạo 4 ngành, gồm Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Trường ĐH Mở TP HCM còn là 1 trong 23 cơ sở đào tạo trên cả nước được giao triển khai chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ tài năng STEM.

Nhiều cơ hội giành học bổng

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) năm 2026 tiếp tục tuyển sinh 14 ngành với 29 chuyên ngành. Dù không mở thêm ngành mới nhưng SIU tiếp tục phát triển 2 lĩnh vực được triển khai từ năm 2025 là Công nghệ giáo dục và Công nghệ thông tin y tế.

Theo ThS Cao Quảng Tư, đây là những ngành xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội khi công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong giáo dục và y tế. "Đây là một hướng đi phù hợp với những thí sinh yêu thích lĩnh vực y tế nhưng không lựa chọn con đường khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh" - ThS Tư nhận xét.

Nhà trường cũng tiếp tục duy trì học bổng Chủ tịch SIU dành cho học sinh xuất sắc, hỗ trợ toàn bộ học phí trong 4 năm cùng 2 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí, tương đương khoảng 80 triệu đồng trong toàn khóa. Bên cạnh đó là học bổng "Tiếp bước hành trình" dành cho thí sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí và kết quả học tập tốt.

Trong khi đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay tuyển sinh 57 chương trình đào tạo và triển khai thêm phương thức xét tuyển kết hợp. Cô Nguyễn Thị Hoàng Nga cho biết sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 có thể nhận học bổng lên đến 17 triệu đồng. Đối với các ngành thuộc khối sức khỏe và luật, trường có những điều chỉnh phù hợp theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những thí sinh có điểm dưới 20, cô Nga cho rằng cơ hội vào ĐH vẫn rất rộng mở nếu lựa chọn ngành học và môi trường đào tạo phù hợp...

Tự tin và bình tĩnh Trước thời điểm đăng ký nguyện vọng ĐH, các chuyên gia cho rằng thí sinh cần tự tin vào bản thân, bình tĩnh đánh giá năng lực và lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp. Quan trọng hơn, thí sinh cần rà soát kỹ thông tin trước khi đăng ký nguyện vọng, bởi quyết định hôm nay không chỉ cho 4 năm ĐH mà còn ảnh hưởng đến hành trình nghề nghiệp nhiều năm sau.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Uniben, Tập đoàn De Heus Việt Nam; các đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và các đơn vị tham gia: Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.



