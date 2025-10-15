HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Chồng sắp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai?

Thùy Trang

(NLĐO)- Thiệp cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị đã được chia sẻ rộng rãi trên "cõi mạng".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Theo đó, lễ nạp tài của hoa hậu Đỗ Hà sẽ được tổ chức tại tư gia nhà gái, trước khi hôn lễ chính diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (TP Đồng Hới, Quảng Bình) – quê nhà của chú rể. Cư dân mạng đặc biệt quan tâm đến gia thế của hoa hậu Đỗ Hà dù trước đó, hai người đã nhiều lần xuất hiện công khai cùng nhau. Hôn lễ hào môn này sẽ diễn ra trong tháng 10-2025.

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là thiếu gia Quảng Trị. Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. 

Gia đình doanh nhân sở hữu tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng, đảm nhiệm nhiều dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và bất động sản.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, là con út trong một gia đình có ba chị em, mẹ làm nông nghiệp, bố là lao động tự do. 

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó dừng chân ở top 13 chung cuộc thi thi Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Puerto Rico.

Là một trong những người đẹp kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng chuyện tình cảm của hoa hậu Đỗ Thị Hà với thiếu gia Quảng Trị vẫn được công chúng biết tới rộng rãi. Họ thường xuyên được bắt gặp sánh bước bên nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Cặp đôi lộ ảnh cùng du lịch Nhật Bản hồi tháng 2-2024 và tay trong tay dạo phố Thượng Hải vào tháng 10 cùng năm. Không ít lần, họ xuất hiện thân thiết trong các chuyến đi thiện nguyện.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hỷ sự không bất ngờ?

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? - Ảnh 2.

Thiệp cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị

Vốn là người kín tiếng nên hiện tại Hoa hậu Đỗ Thị Hà chưa có thông báo liên quan đến hỷ sự. Tuy nhiên, nhiều người đã gửi lời chúc mừng và mong chờ ngày được "ăn cưới" online. Sau 5 năm đăng quang, hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. 

Thời gian gần đây, cô chuyển sang kinh doanh. Cô là CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài".

Trong thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Mới đây nhất, cặp đôi còn vướng nghi vấn cùng sang Châu Âu chụp ảnh cưới. 

Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ. 

Cách đây hơn 1 năm, có thông tin bố mẹ của Viết Vương đã trực tiếp đến nhà Đỗ Thị Hà để thăm hỏi và tính chuyện kết hôn cho 2 con.

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? - Ảnh 3.

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là ai? - Ảnh 4.

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Đỗ Thị Hà từng chia sẻ quan điểm về dâu hào môn: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như 'đại gia', 'thiếu gia', 'con dâu nhà hào môn'... Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. 

Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay". Đỗ Thị Hà cũng từng chia sẻ về đám cưới trong mơ: "Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các lễ nghi truyền thống".

Sắc vóc hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi tăng lên mức 60 kg

Sắc vóc hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi tăng lên mức 60 kg

(NLĐO) - "Tăng cân" luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, đặc biệt là hoa hậu. Đỗ Thị Hà đã đối diện với nỗi ám ảnh lớn như nhiều phụ nữ.

Đỗ Thị Hà hoa hậu Đỗ Thị Hà Đỗ Hà Hoa hậu Đỗ Thị Hà đám cưới
