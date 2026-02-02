Chồng sát hại vợ trên giường ngủ

Sáng 2-2, Công an TP Hải Phòng cho biết sau hơn một tháng tập trung đấu tranh, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã buộc Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê) phải khai nhận hành vi sát hại vợ mình là chị N.T.H. (SN 1987).

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn

Trước đó, ngày 27-12-2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện chị N.T.H. tử vong trên giường ngủ ở nhà riêng thuộc thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng có nhiều điểm bất thường, nghi bị người khác sát hại.

Vào thời điểm được phát hiện, nằm bên cạnh nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn (chồng chị H.) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, nghi bị trúng độc. Ngay sau đó, gia đình đã đưa Nguyễn Minh Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng trong tình trạng nguy cơ tử vong cao.

Nhận được thông tin, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh vụ việc.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được đối tượng gây án. Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được và trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Nguyễn Minh Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo khai nhận của Nguyễn Minh Tuấn, nghi ngờ vợ ngoại tình, đêm 26-12, giữa Tuấn và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Do bức xúc trước thái độ thách thức của chị H. nên Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của vợ, không cho giãy giụa, rồi tiếp tục dùng hai tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau khi sát hại vợ, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên Tuấn phải bò vào nhà, sau đó bị ngất.