Chống tham nhũng trong giáo dục- bức thiết hơn bao giờ hết!

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái tội "Nhận hối lộ".

Theo kết luận ngày 23-9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, năm 2017, khi Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có người đứng đầu mới là Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Đức Thái, bà Tô Mỹ Ngọc (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng) đến đặt vấn đề tiếp tục được cung cấp giấy in sách. Từ thời điểm này, các cuộc hối lộ diễn ra liên tiếp, định kỳ.

Trong suốt 6 năm, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng hối lộ Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Đức Thái bằng cách lẳng lặng để túi tiền cạnh bàn uống nước mà không cần trao, tổng số tiền 20 tỉ đồng. Thú thật, tôi bàng hoàng trước việc làm coi thường kỷ cương phép nước của ông Thái.

Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



Khi đánh mất liêm sĩ, tự trọng thì tham nhũng, không chỉ lớn về số tiền mà tính chất vụ việc vượt qua mọi lằn ranh đỏ!

Sách giáo khoa, công cụ không thể thiếu của giáo viên, học sinh trong quá trình dạy- học. Với "độc chiêu" không sách giáo khoa thì… "đố trò học được", nên khó khăn mấy, phụ huynh cũng xoay xở để lo cho con em có bộ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Nhận hàng chục tỉ đồng từ các nhà thầu cung cấp giấy in, ông Thái và thuộc cấp thừa biết tiền hối lộ ấy, tất cả "hạch toán" vào giá thành, người còng lưng trả không ai khác, chính là học sinh, phụ huynh, nhà trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Nhà nước sở hữu 100% vốn, nghĩa là tiền thuế do người dân góp vào để xây dựng đơn vị này. Lẽ ra phương châm hoạt động phải là vì dân, do dân, phục vụ tuyệt đối sự học của con em nhân dân. Đó vừa là phẩm giá, văn hóa, vừa là hạnh phúc của công chức, viên chức, người lao động. Đằng này, chằng chịt lợi ích nhóm, tìm mọi cách thông đồng để chia nhau tiền hối lộ. Đau xót hơn lại là đơn vị khoác lên mình tên gọi Giáo dục! Dư luận sao không khỏi thảng thốt, bàng hoàng!

Được biết, ngành nghề chính của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, in và phát hành các loại sách giáo dục, giáo trình điện tử, bản đồ, thiết bị, đồ dùng học tập, vở học sinh... Dư luận đặt vấn đề những lĩnh vực khác, có "nhúng chàm"? Mong rằng, tới đây những cuộc thanh tra của ngành chức năng sẽ giúp mọi việc được công khai, sáng tỏ. Mọi góc khuất trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được điều tra rõ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT. Hàng năm, Bộ này đều có hướng dẫn, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, là các nhiệm vụ trọng tâm khác, trong đó có quản lý tài chính, thanh tra, thực hiện dân chủ cơ sở, công khai… Để một đơn vị trực thuộc, lại gánh vác nhiệm vụ quan trọng của ngành, tác động lớn đến triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới, ảnh hưởng rộng sâu đến đời sống, học hành của phụ huynh và học sinh, trách nhiệm của Bộ GD- ĐT như thế nào, cũng là một câu hỏi lớn.

Trả lại sự trong sáng, vốn là thuộc tính cơ bản của nghiệp dạy học và phục vụ dạy học chính là việc làm thiết thực hàn gắn đứt gãy, tạo dựng niềm tin của xã hội đối với giáo dục.

Chống tham nhũng trong giáo dục- bức thiết hơn bao giờ hết!