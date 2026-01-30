Chồng thương binh hạng ba, vợ có được cấp BHYT miễn phí?

Bà LÊ THIÊN KIM (TP HCM) hỏi: "Chồng tôi là thương binh loại A, hạng ba, được công nhận trước năm 1995; đang được hưởng BHYT miễn 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Là vợ thương binh, hiện không có thu nhập, tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí hay không?".

Bảo hiểm Xã hội TP HCM trả lời: Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 146/2018, nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí cho thân nhân của thương binh căn cứ vào tỉ lệ tổn thương cơ thể của thương binh.

Cụ thể, thân nhân của thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được cấp thẻ BHYT miễn phí gồm: cha mẹ ruột; vợ hoặc chồng; con từ 6 đến dưới 18 tuổi, hoặc từ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học hay bị khuyết tật nặng.

Theo cách xếp hạng cũ trước năm 1995, thương binh hạng ba (3/4) có tỉ lệ mất sức lao động từ 41% đến 60%. Do đó, với tỉ lệ tổn thương cơ thể chưa đạt mức 61%, vợ của thương binh hạng ba chưa thuộc diện được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định.

Trong trường hợp này, người vợ cần tham gia BHYT theo hộ gia đình và tự đóng phí theo quy định chung hoặc tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác nếu đủ điều kiện.