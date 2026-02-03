Chồng Từ Hy Viên tưởng niệm vợ, gây xúc động

DJ Koo đã đăng tâm thư trên trang mạng xã hội Instagram nhân giỗ đầu của vợ, với những dòng chữ bày tỏ nỗi nhung nhớ khôn nguôi: "Gửi tình yêu vĩnh cửu của anh, tất cả của anh. Em ở đó thế nào? Có lạnh không? Có nóng không? Anh luôn lo lắng cho em".

DJ Koo và Từ Hy Viên kết hôn năm 2022

Anh đã chuyển toàn bộ quyền thừa kế tài sản cho mẹ vợ Hoàng Xuân Mai sau khi minh tinh qua đời do bệnh

"Khi anh ngồi thẫn thờ ở góc giường trong căn phòng trống, anh vẫn không biết đây là thật hay mơ. Anh ước gì đó chỉ là giấc mơ, lồng ngực của anh đau nhói. Anh gượng dậy và tự hỏi hôm nay nên nấu món gì? Món nào mà em thích nhỉ? Khi anh chuẩn bị đồ ăn và lái xe đến núi Kim Bảo, nước mắt không ngừng rơi vì nhớ em" - DJ Koo thổ lộ.

Trước đó cùng ngày giỗ đầu của vợ, DJ Koo đã tổ chức lễ khánh thành bức tượng"thiên thần cầu nguyện" được tạc theo gương mặt Từ Hy Viên, do chính anh tự tay thiết kế. Tượng được đặt tại Công viên Tưởng niệm Núi Kim Bảo ở Đài Loan (Trung Quốc)

Tượng mô tả hình ảnh một cô gái trẻ với một tay đặt lên ngực, gợi lên cảm giác bình yên và thanh thản. Buổi lễ khánh thành còn có Từ Hy Đệ, các thành viên trong gia đình Từ Hy Viên cùng một số bạn bè như Kang Won-rae, Choi Si-won…

DJ Koo mặc chiếc áo khoác kỷ niệm mà Từ Hy Viên tặng hơn 20 năm trước

Anh khánh thành tượng tưởng niệm vợ nhân giỗ đầu của cô

Bức tượng được tạc theo gương mặt Từ Hy Viên

DJ Koo đến thăm mộ vợ hằng ngày suốt 1 năm qua

Anh ngồi lặng lẽ bên mộ, đôi lúc vẽ tranh, trò chuyện với vợ

Từ Hy Viên qua đời năm 2025 do biến chứng từ bệnh viêm phổi cấp tính do cúm gây ra trong một chuyến đi du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Cô và DJ Koo kết hôn năm 2022.

Sau khi cô qua đời, DJ Koo đã tạm dừng mọi hoạt động và đến thăm mộ cô mỗi ngày trong suốt một năm. Trong thời gian này, anh giảm hơn 10 kg, khiến người hâm mộ lo lắng.