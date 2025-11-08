HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chú cá Koi “bơi” từ Huế vào TP HCM giành ngôi vô địch

Thu Hương

(NLĐO) - Hơn 300 cá Koi Nhật đến từ nhiều tỉnh, thành mang đến những “tác phẩm sống” được chăm sóc tỉ mỉ, thể hiện tâm huyết và đam mê của người nuôi

ZNA Vietnam Young Koi Show 2025 – cuộc thi cá Koi toàn quốc lần thứ 2, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9-11-2025 tại Nhà Thi đấu Tân Bình (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM), do ZNA (Zen Nippon Airinkai) Việt Nam, thành viên của (ZNA) thế giới, tổ chức. 

Đây là sân chơi thường niên của cộng đồng người yêu cá Koi, nối tiếp thành công từ mùa đầu tiên, hướng đến chuẩn mực quốc tế trong nghệ thuật nuôi và thưởng thức cá Koi.

img
img
img
img
img
img

Những chú cá Koi Nhật khoe sắc rực rỡ tại ZNA Vietnam Young Koi Show 2025.

Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 300 cá Koi Nhật Bản. Các chú cá thi đấu được chia thành 4 bảng A, B, C, D với 10 hạng cân từ dưới 25Bu đến 73Bu, gồm 30 giải phân loại và 6 giải Champion cho mỗi bảng.

Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Cần Thơ... đã mang đến những "tác phẩm sống" được chăm sóc tỉ mỉ, thể hiện tâm huyết và đam mê của người nuôi.

Hơn 300 cá Koi Nhật tranh tài tại ZNA Vietnam Young Koi Show 2025 - Ảnh 5.

Chân dung chú cá đoạt giải Grand Champion (bên phải) - danh hiệu cao nhất của cuộc thi ZNA Vietnam Young Koi Show 2025. Chủ nhân của chú cá này là anh Nguyễn Tiến Hưng, đến từ TP Huế.

Ban giám khảo gồm 6 trọng tài quốc tế đến từ Úc, Thái Lan, Singapore và Indonesia, chấm thi theo tiêu chuẩn của ZNA thế giới. Tổ chức ZNA thế giới được thành lập năm 1962 và hiện có 87 hội cùng câu lạc bộ thành viên trên toàn cầu.

Bà Kate McGill Andrews, đại diện ZNA CJ Australia, chia sẻ rằng một trong những tiêu chí khá quan trọng khi chấm thi là tổng thể thần thái của chú cá: khi nhìn vào, nó phải mang lại ấn tượng đặc biệt và tạo nên cảm giác hài hòa, cân đối ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

img
img
img
img

Ban giám khảo quốc tế chấm điểm theo tiêu chuẩn ZNA.

Các tiêu chí chấm điểm gồm màu sắc, hình thể, hoa văn, bố cục, thể hiện thần thái cùng đẳng cấp của mỗi chú cá. Không chỉ là nơi so tài sắc đẹp, sự kiện còn là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối những người chơi cá Koi trên khắp cả nước.

Hơn 300 cá Koi Nhật tranh tài tại ZNA Vietnam Young Koi Show 2025 - Ảnh 8.

Khán giả và người yêu cá Koi chiêm ngưỡng những “tác phẩm sống” đến từ khắp cả nước.

Theo Ban tổ chức, ZNA Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, mời thêm chuyên gia quốc tế và tổ chức các khóa đào tạo trọng tài nhằm hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng Koi châu Á và thế giới. 

Nhật Bản cá Koi ban giám khảo chia sẻ kinh nghiệm koi show Nhà thi đấu Tân Bình
