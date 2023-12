"Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" hôn mê

Nhà sản xuất Đàm Phi ngày 12-12 thông tin với truyền thông Trung Quốc rằng Châu Hải My chưa qua đời như tin đồn thất thiệt. Bà hôn mê nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm và hiện đang được các bác sĩ điều trị.

Đàm Phi nhận được thông tin từ người thân cận của Châu Hải My. Nhà sản xuất này nhắn nhủ: "Châu Hải My chưa qua đời, xin đừng tung tin đồn thất thiệt!".



Châu Hải My và vai Chu Chỉ Nhược

Bà được khen là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh

Tuy nhiên, phía công ty quản lý Châu Hải My vẫn chưa ra thông cáo chính thức về vụ việc. Điều mà các ngôi sao thường làm mỗi khi có tin đồn thất thiệt.

Tối 11-12, tin đồn Châu Hải My qua đời rộ lên khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Các cơ quan truyền thông ngay lập tức liên hệ với quản lý và trợ lý của Châu Hải My để xác nhận thông tin nhưng họ tắt máy.

Công ty quản lý cũng giữ im lặng. Vì điều này, tin đồn lại tiếp tục lan tỏa và gây hoang mang cho người hâm mộ. Họ khẩn thiết mong Châu Hải My xuất hiện để xóa tin đồn.

Đến sáng 12-12, cư dân mạng đầu tiên đăng thông tin Châu Hải My qua đời đã xóa bài viết. Một tài khoản blogger có tiếng cho biết Châu Hải My ngất xỉu tại nhà riêng do bệnh, được người nhà đưa đến bệnh viện. Bà đã qua giai đoạn nguy kịch.

Châu Hải My từng bị đồn mắc bệnh Lupus ban đỏ nhiều năm nay nhưng giữ kín. Năm 2021, bà từng lên tiếng bác bỏ tin mình bị bệnh này. Ngày 6-12, bà mừng sinh nhật lần thứ 57 với nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ.

Ngoài vai diễn trong phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", Châu Hải My còn góp mặt trong nhiều tác phẩm: "Dương gia tướng", "Nghĩa bất dung tình", "Thiên địa hào tình", "Mối tình nồng thắm", "Võ Mỵ Nương truyền kỳ", "Hương mật tựa khói sương"…

Châu Hải My còn được mệnh danh "người đẹp không tuổi"