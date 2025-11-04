HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Chú chó nổi như cồn vì giống "Mr.Gold" trong "Brother Hai's Pho Restaurant"

Yến Anh

(NLĐO)- Chú chó cưng tên Tam của quán thịt nướng tại phường Đống Đa, Hà Nội nổi như cồn vì giống nhân vật "Mr.Gold" trong "Brother Hai's Pho Restaurant".

Từ khóa "Phở anh Hai" và "Số 10 Đan Phượng" đang gây sốt khắp các mạng xã hội những ngày qua. Tất cả bắt nguồn từ một tựa game "made in Vietnam" có tên "Brother Hai's Pho Restaurant" (Tiệm phở của anh Hai) do một sinh viên Bách khoa Hà Nội phát triển đang gây bão cộng đồng mạng.

- Ảnh 1.

Chú chó cưng tên Tam của quán thịt nướng tại phường Đống Đa, Hà Nội nổi như cồn vì giống nhân vật "Mr.Gold"

Sự nổi tiếng của "Brother Hai's Pho Restaurant" đã khiến quán nướng nhỏ trong ngõ Thịnh Quang, phường Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý do chú chó tên Tam của quán giống hệt "Mr.Gold" trong trò chơi.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Nhiều thực khách đến quán để gặp chú cún giống Mr.Gold trong game

Anh B.N., chủ quán nướng, khá thích thú khi chú chó nhà nuôi được quan tâm. Anh cho biết một số thực khách đến quán để gặp chú cún giống Mr.Gold trong game.

- Ảnh 4.

Chủ quán cho biết anh không biết nhiều về trò chơi đó. Tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin, anh thật sự bất ngờ khi phát hiện chú chó giống hệt cún cưng tên Tam nhà mình. 

Thậm chí nhiều khách còn chọc chủ quán sẽ "'lái xe Exciter qua "cướp" chó.

- Ảnh 5.

Anh B.N. cho biết thêm Tam tuy có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính tình hiền lành, được xem như "nhân viên đặc biệt" của quán. Nhiều khách yêu quý Tam nên thường gọi ra chơi và thưởng thịt.

Tam, thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò), nặng khoảng 9 kg. Giống chó này có đặc điểm là phần đầu hình quả trứng, mũi đen, lông ngắn và cơ bắp cường tráng.

- Ảnh 6.

"Brother Hai's Pho Restaurant", hay "Tiệm phở của anh Hai", nhanh chóng nổi tiếng nhờ yếu tố giật gân cùng bối cảnh Việt Nam thân thuộc.

- Ảnh 7.

Ngay từ khi hiện tượng mạng này xuất hiện, nhiều nguồn tin khẳng định tựa game là đồ án tốt nghiệp của một sinh viên. Tuy nhiên, cha đẻ của game này đã lên tiếng đính chính, trên kênh YouTube và trên X: "Tiệm phở của anh Hai" không phải một đồ án tốt nghiệp.

Phở Anh Hai số 10 Đan Phượng quán thịt nướng
    Thông báo