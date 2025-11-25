HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ đất chuyển tên nhờ vay hộ, người đứng tên âm thầm làm điều mờ ám

Trần Thường

(NLĐO) – Sang tên sổ đỏ cho người khác để nhờ vay tiền giúp, người đàn ông ở TP Đà Nẵng đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Ngày 25-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Tấn Trỉ (SN 1983, trú thôn Bàu Tròn, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sang tên sổ đỏ để vay tiền: Câu chuyện đáng tiếc tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phan Tấn Trỉ bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Kết quả điều tra xác định, năm 2012, ông N.T.P (SN 1982, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) thế chấp thửa đất số 501 tại xã Hà Nha để vay ngân hàng. Giai đoạn 2016–2017, do khó khăn tài chính, ông P. tiếp tục vay mượn tiền của Trỉ để đáo hạn.

Hai bên thỏa thuận ông P. rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạm thời chuyển tên sở hữu sang Trỉ để Trỉ vay giúp 450 triệu đồng, trong đó 400 triệu thanh toán khoản vay cũ và 50 triệu đồng chi phí.

Tuy nhiên, sau khi được sang tên vào tháng 6-2017, Trỉ đã tự ý sử dụng tài sản được ủy quyền quản lý để vay vượt thỏa thuận. Cụ thể, vay 850 triệu đồng tại Ngân hàng An Bình (tự ý vay thêm 400 triệu ngoài thỏa thuận) và đến năm 2023 tiếp tục vay 1,127 tỉ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải để phục vụ mục đích cá nhân, không thông báo cho chủ tài sản.

Việc vay vượt hạn mức khiến Trỉ mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất 501 – nơi gia đình ông P. đang sinh sống ổn định.

Trong suốt thời gian từ năm 2017 đến tháng 3-2024, ông N.T.P vẫn đều đặn chuyển tiền lãi cho Trỉ, thể hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ.

Tuy nhiên, hành vi lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt quyền định đoạt tài sản và sử dụng trái phép để vay khoản tiền lớn của Trỉ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, tạo nguy cơ khiến chủ sở hữu mất trắng tài sản.

Tin liên quan

Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh khâu tiếp nhận hồ sơ đất đai

Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh khâu tiếp nhận hồ sơ đất đai

(NLĐO) – Trước phản ánh về cảnh quá tải đăng ký đất đai phường An Khê, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ.

Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung liên quan quy trình vận hành, xả lũ ở các hồ thủy điện

(NLĐO) – UBND TP Đà Nẵng đề nghị bổ sung kịch bản vận hành liên hồ chứa và tăng dung tích phòng lũ các hồ thủy điện trước mùa mưa.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 440 g vàng trị giá hơn 1,5 tỉ tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Người đàn ông ở TP Đà Nẵng vận chuyển hơn 440 g vàng từ Lào về Việt Nam, khi qua cửa khẩu thì bị phát hiện.

