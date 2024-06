Chủ đầu tư chung cư bất chấp nguy hiểm

Theo UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn hiện có 4 khu chung cư, nhà ở xã hội đã có người dân chuyển vào sinh sống nhiều năm nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành xây dựng.



Bất chấp quy định

Tòa nhà dịch vụ thương mại và căn hộ nhà ở tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư dù chưa có chủ trương chấp thuận đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng theo quy định nhưng từ năm 2018 đến nay chủ đầu tư đã bán căn hộ và cho hơn 500 hộ dân vào ở.

Cũng tại phường Hưng Bình, dự án khu nhà ở - làm việc Thành Vinh, khối 20, nhiều năm nay dù chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh, chủ đầu tư dự án, vẫn cho hàng trăm người dân vào ở.

Trước những sai phạm của chủ đầu tư, các cơ quan chức năng liên quan đã nhiều lần mời đơn vị này lên làm việc nhưng chủ đầu tư đã thiếu trách nhiệm trong phối hợp xử lý khiến quyền lợi của người dân không được bảo đảm.

Chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa nghiệm thu nhưng nhiều năm nay chung cư Bảo Sơn là nơi ở của hơn 500 hộ dân

Dự án nhà ở xã hội tại xóm 15, xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư, năm 2018 dù chưa hoàn thành nghiệm thu xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn để 63 hộ dân với khoảng 200 người vào sinh sống.

Tương tự, tại chung cư Mường Thanh Cửa Đông, tại khối Trung Hưng, phường Hưng Dũng, TP Vinh, do Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đầu tư, đã bán căn hộ và cho người dân vào ở từ nhiều năm nay dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, cho biết chung cư chưa bảo đảm các điều kiện mà cho người dân vào ở là không an toàn, phường, TP Vinh đã họp, có văn bản đôn đốc chủ đầu tư nhiều lần nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết. Quan điểm của phường là đề nghị chủ đầu tư khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho các hộ dân mua căn hộ.

Là hành vi vi phạm pháp luật

Trước thực trạng nhiều chung cư trên địa bàn TP Vinh chưa đủ các điều kiện đã cho người dân vào ở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ra nhiều hệ lụy, UBND TP Vinh đã tổ chức cuộc làm việc với các bên liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp, UBND các phường liên quan, chủ đầu tư, đại diện các hộ dân… để tìm ra phương án giải quyết. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các chủ đầu tư, ý kiến của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến khẳng định việc các chung cư chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng theo quy định mà chủ đầu tư đã cho khách hàng mua căn hộ vào ở là hành vi vi phạm pháp luật. Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản nêu trên.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Vũ Tuấn Dũng nêu rõ để xảy ra tình trạng người dân vào sống trong các chung cư chưa được nghiệm thu trách nhiệm trước hết là của chủ đầu tư và chính quyền. "Việc cho người dân vào sinh hoạt, ở trong khu chung cư chưa có kết quả nghiệm thu là trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư" - ông Dũng nói.

Để khắc phục, lãnh đạo TP Vinh đã yêu cầu các chủ đầu tư dự án tổ chức làm việc với các hộ dân để thành lập ban đại diện khách hàng, khẩn trương khắc phục các tồn tại, vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét kết quả nghiệm thu. Trong thời gian chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu, các chủ đầu tư thông báo cho người dân tạm thời di chuyển, không sinh sống tại các chung cư kể trên... Đồng thời, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố, mất an toàn cho các hộ dân, khách hàng của dự án.

Ông Vũ Tuấn Dũng cho biết trong 4 chung cư nói trên, trách nhiệm xử lý được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là những chung cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nghệ An, do Sở Xây dựng tiến hành nghiệm thu và chung cư trên 22 tầng thuộc Bộ Xây dựng. Chung cư Trường Thành và Thành Vinh đã có đoàn kiểm tra theo Kết luận 551 của UBND tỉnh Nghệ An. Hai chung cư này đang tiến hành khắc phục những tồn tại trước khi cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Với 2 chung cư này, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và UBND TP Vinh.

Đối với chung cư Mường Thanh Cửa Đông, Cục Kiểm định - Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ ra nhiều nội dung cần phải khắc phục, hiện chủ đầu tư đang tiến hành điều chỉnh lại. Chung cư này chưa được Bộ Xây dựng chính thức nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Hàng trăm hộ dân nhiều năm đòi quyền lợi Thời gian qua, hàng trăm hộ dân tại chung cư Bảo Sơn, ở phường Hưng Bình đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ hồng nhưng không được giải quyết. Nguyên nhân là vì dự án này không có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, không có quyết định chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng) nên không có cơ sở để cấp sổ hồng. Được biết, chung cư Bảo Sơn hiện là nơi ở của hơn 500 hộ dân. Liên quan những sai phạm tại dự án này, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo UBND tỉnh.