Chủ đầu tư sân bay Long Thành thay người đại diện pháp luật

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi về nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT kiêm thêm vị trí Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25-2.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, đảm nhiệm vị trí này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ACV liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự điều hành thời gian gần đây.

Đầu tháng 2, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV.

Cùng thời điểm, ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ với bà Phương.

Hiện ACV có vốn điều lệ 35.828 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 95,4% cổ phần.

ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương.

ACV gần đây thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư gần 110.000 tỉ đồng.

ACV đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tại Báo cáo tài chính năm 2025, ACV ghi nhận hơn 26.000 tỉ đồng doanh thu thuần và báo lãi trước thuế hơn 14.915 tỉ đồng, là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Kết quả này vượt xa kế hoạch 22.239 tỉ đồng doanh thu và 10.531 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái.

Thời gian gần đây, nhiều nhà thầu lớn tham gia dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng ghi nhận biến động ở vị trí lãnh đạo cấp cao.

Mới đây nhất, ngày 13-2, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Chiều ngược lại, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Trần Đình Tuấn còn đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Pacific Holdings (cổ đông lớn nhất của Vinaconex - nắm hơn 45% vốn điều lệ).

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thụy giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Võ Thanh Liêm. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.