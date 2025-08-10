HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?

Bài và ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – Các cửa hàng ăn uống tại sân bay phải tuân thủ quy định về an ninh, kiểm soát hàng hóa đưa vào khu vực cách ly hàng không, nhiều tiêu chuẩn cao hơn

Tranh luận về giá phở sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày gần đây, bên cạnh đề xuất nới lỏng quy định an ninh như bỏ việc cởi giày, tháo thắt lưng tại các sân bay, câu chuyện giá cả dịch vụ ăn uống tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng trở thành tâm điểm tranh luận. 

TIN LIÊN QUAN

Một bát phở lên tới 150.000 đồng, ổ bánh mì giá gần 90.000 đồng hay ly nước lọc đến 70.000 đồng... đã khiến không ít hành khách ấm ức.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh các bài viết liên quan như "Ấm ức khi phải ăn uống tại sân bay"; "Nhiều hành khách lặng lẽ bỏ đi sau khi nhìn giá phở, mì gói ở sân bay", phóng viên đã liên hệ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đang quản lý 22 sân bay trên cả nước, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?- Ảnh 2.

Bánh mì giá khoảng 78.000 đồng trước khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 9-8, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 36/2015/TT-BGTVT để quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và các dịch vụ chuyên ngành hàng không. Trước sự thay đổi của thị trường và những yêu cầu mới từ Luật Giá, Bộ đã liên tục cập nhật, ban hành văn bản điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn.

Văn bản mới nhất là Thông tư 44/2024/TT-BGTVT, ban hành tháng 11-2024, quy định cơ chế và chính sách quản lý giá đối với dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Giá phở sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều mức khác nhau

Theo ACV, các cửa hàng ăn uống trong sân bay phải tuân thủ hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ kiểm soát an ninh, quy trình đưa hàng hóa vào khu vực cách ly, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đến yêu cầu về mỹ quan chung của nhà ga. 

Phần lớn doanh nghiệp kinh doanh tại đây là các thương hiệu chuỗi, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng từ phổ thông đến cao cấp. Giá bán được niêm yết công khai để bảo đảm minh bạch, tạo điều kiện cho hành khách so sánh, lựa chọn, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?- Ảnh 3.

Một số cửa hàng ở khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó, tô phở giá từ 150.000 – 333.000 đồng (tùy loại thường hay đặc biệt)...

Tại một số cửa hàng ở khu vực nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, giá một tô phở dao động từ 150.000 đến 333.000 đồng tùy loại thường hay đặc biệt. ACV cho biết, theo Thông tư 44, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai và niêm yết giá các dịch vụ phi hàng không. Quy định này nhằm bảo đảm sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi hành khách và xử lý kịp thời vi phạm.

Đại diện một công ty cung cấp dịch vụ hàng hóa tại Tân Sơn Nhất cũng thừa nhận giá bán trong sân bay cao hơn nhiều so với bên ngoài, không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia. Nguyên nhân là hàng hóa vào sân bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn đặc biệt nghiêm ngặt, từ nguồn gốc xuất xứ đến vệ sinh an toàn thực phẩm, và tất cả đều phải qua khâu soi chiếu an ninh để bảo đảm yếu tố an toàn tuyệt đối.

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?- Ảnh 4.

Hóa đơn một số đồ ăn, thức uống ở Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất được bạn đọc chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động

Chủ đầu tư sân bay Tân Sơn Nhất nói gì về giá phở, mì gói cao gấp nhiều lần bên ngoài?- Ảnh 5.

Hóa đơn cơm thố gà, bánh burger gà từ 150.000 - 168.000 đồng (đã gồm thuế GTGT) tại sân bay Nội Bài, được bạn đọc chia sẻ tới Báo Người Lao Động


Phòng chờ cao cấp ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì mà "đắt xắt ra miếng"?

Phòng chờ cao cấp ở sân bay Tân Sơn Nhất có gì mà "đắt xắt ra miếng"?

(NLĐO) - Để cung cấp dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng như phòng chờ ở các sân bay, doanh nghiệp đầu tư nhiều khoản chi phí đáng kể…

Giá đồ ăn sân bay có thực sự "trên trời"? Chuyên gia ẩm thực tiết lộ điều bất ngờ

(NLĐO) – Người trong ngành F&B sẽ nhìn nhận ra sao về việc giá đồ ăn, thức uống sân bay ở mức "trên trời"

Ấm ức khi phải ăn uống tại sân bay

Một bát phở lên tới 150.000 đồng, ổ bánh mì giá gần 90.000 đồng hay ly nước lọc đến 70.000 đồng,... đã khiến không ít hành khách ấm ức

