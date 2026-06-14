Chủ động dự báo, giữ vững an ninh biên giới biển

Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ - yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Trọng tâm được đặt ra là phải chủ động dự báo đúng tình hình biên giới biển, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đặc biệt là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị biên phòng đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 67 đối tượng; khởi tố và điều tra 7 vụ với 12 đối tượng. Công tác vận động quần chúng và an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển cũng là một điểm sáng. Thông qua hàng loạt chương trình ý nghĩa như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Tết Quân dân", hay "Gian hàng 0 đồng", Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao tặng 43 căn nhà "Đại đoàn kết", 840 phần quà và 221 suất học bổng trị giá gần 4 tỉ đồng.