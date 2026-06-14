Chủ động dự báo, giữ vững an ninh biên giới biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ động dự báo, giữ vững an ninh biên giới biển

C.Linh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ - yêu cầu Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Trọng tâm được đặt ra là phải chủ động dự báo đúng tình hình biên giới biển, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đặc biệt là phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị biên phòng đã phát hiện, xử lý 28 vụ với 67 đối tượng; khởi tố và điều tra 7 vụ với 12 đối tượng. Công tác vận động quần chúng và an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển cũng là một điểm sáng. Thông qua hàng loạt chương trình ý nghĩa như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Tết Quân dân", hay "Gian hàng 0 đồng", Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao tặng 43 căn nhà "Đại đoàn kết", 840 phần quà và 221 suất học bổng trị giá gần 4 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo