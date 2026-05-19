Chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp quốc tế đối với đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi, sau khi ghi nhận các ca bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Theo WHO, dịch Ebola tại hai quốc gia trên được xác định là "sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế". Tuy nhiên, cảnh báo này nhằm giúp các nước nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời, không đồng nghĩa dịch đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu.

Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra, là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỉ lệ tử vong cao. Virus lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người bệnh hoặc người tử vong do Ebola, đồng thời có thể lây qua các đồ vật nhiễm mầm bệnh. Người nhiễm Ebola thường có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày.

Tính đến ngày 16-5, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 8 ca mắc Ebola xác định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 ca tử vong nghi liên quan tại tỉnh Ituri. Trong khi đó, Uganda có 2 ca mắc được xác nhận. Cả hai bệnh nhân đều từng di chuyển từ Congo.

Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động các biện pháp phòng chống. Bộ đang theo dõi sát tình hình, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO và tăng cường giám sát tại cơ sở khám chữa bệnh, cửa khẩu. Người dân không nên hoang mang, chủ động theo dõi sức khỏe nếu trở về từ vùng dịch và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.